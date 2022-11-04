Эстонские футболисты в еврокубках: „Арсенал“ обыграл „Цюрих“ в Лиге Европы

В группе А Лиги Европы встречались, клуб вратаря сборной Эстонии Карла Якоба Хейна, лондонский „Арсенал“, и швейцарский „Цюрих“, клуб центрального защитника сборной Эстонии Кароля Метса. „Арсенал“ выиграл матч со счетом 1:0 благодаря голу Кирана Тирни. Хейн и Метс со скамейки запасных на поле не вышли.

„Арсенал“ с 15 очками возглавил группу А. Нидерландский „ПСВ“ занял второе место с 13 очками. Норвежский „Будё/Глимт“, набравший четыре очка, продолжит сезон в Лиге конференций. Для швейцарского „Цюриха“, у которого в активе три очка, еврокубки завершены.

Футбольные клубы еще трех игроков сборной Эстонии остались за бортом Лиги конференций. Клуб Йоонаса Тамма, румынский „ФКСБ“ дома проиграл со счетом 0:3 английскому клубу „Вест Хэм Юнайтед“. Тамм из-за травмы игру пропускал. „Вест Хэм Юнайтед“ с 18 очками возглавил группу B. За ними последовали бельгийский „Андерлехт“ (8 очков), датский „Силькеборг“ (6 очков) и „ФКСБ“ (2 очка). Для клуба Тамма еврокубки завершились.

Единственным игроком сборной Эстонии, вышедшим на поле, стал Никита Баранов, который вместе с ереванским „Пюником“ дома проиграл 1:2 швейцарскому гранду „Базелю“. Баранов отыграл весь матч. „Пюник“ занял третье место в группе Н Лиги конференций с шестью очками. Братиславский „Слован“ и „Базель“ набрали по 11 очков, вильнюсский „Жальгирис“ занял последнее место в группе (5 очков).

Клуб Власий Синявского, чешский „Словацко“, сыграл вничью 1:1 с белградским „Партизаном“. Синявский оказался вне заявки на игру. „Словацко“ занял четвертое место в группе D с пятью очками. Возглавил группу французский клуб „Ницца“ (9 очков). Вторым стал сербский „Партизан“ (9 очков) и третье место занял немецкий „Кёльн“ (8 очков).