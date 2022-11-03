ВИДЕО | Легенда испанского футбола завершил карьеру посреди сезона

Жерар Пике сообщил в Твиттере о том, что покидает каталонский клуб и завершает карьеру футболиста.

35-летний испанец опубликовал в социальных сетях ролик, в котором он смотрит видео из академии каталонского клуба и вспоминает свое детство, а потом приезжает на стадион „Камп Ноу“.

„Последние недели, месяцы многие говорили обо мне. Но до этого момента я ничего не отвечал. Теперь говорить буду я“, — начал Пике в своем видео. „Футбол дал мне все, „Барса“ дала мне все. Вы, кулес, дали мне все“.

„И теперь, когда все мечты этого мальчика сбылись, я хочу вам сообщить о своем решении – что пришло время завершить это путешествие. Я всегда говорил, что другой команды, кроме „Барсы“, у меня уже не будет. И так оно и будет“, — сказал футболист.

„И вы меня знаете: рано или поздно я вернусь. Увидимся на „Камп Ноу“. Да здравствует „Барселона“!“ – сказал в конце видео Пике.

Испанский защитник, является воспитанником испанского клуба в академии, которой, он играл с 1997 по 2004 год, после чего он отправился в „Манчестер Юнайтед“, а в 2008-м вернулся в „Барселону“.

В составе испанского гранта он 8 раз становился чемпионом Испании, 7 раз обладателем Кубка Испании, 6 – Суперкубка страны, трижды выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также три раза выигрывал чемпионат мира среди клубов. В составе сборной Испании Пике выигрывал чемпионат мира в 2010 году и Евро-2012.

Защитник Жерар Пике недополучит значительную сумму из-за завершения карьеры футболиста. По сведениям журналиста SER Catalunya, футболист отказался от 30 миллионов евро.

5 ноября „Барселона“ сыграет на „Камп Ноу“ с „Альмерией“, и в этот вечер Пике попрощается с трибунами родного стадиона.