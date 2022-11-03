Рейнсалу: более тесная интеграция Украины с НАТО укрепит безопасность Эстонии

По словам Рейнсалу, Украина в своем противостоянии агрессии России и интеграции в евроатлантические структуры, нуждается в долгосрочной поддержке. „Украина воюет во имя европейской безопасности и важных для нас ценностей. Поддержка с нашей стороны - со стороны союзников и всего альянса - Украины поможет противостоять исходящий от России опасности“, - подчеркнул министр иностранных дел ЭР.