Рейнсалу: более тесная интеграция Украины с НАТО укрепит безопасность Эстонии
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу познакомил в четверг членов правительства с программой действий по укреплению связей НАТО и Украины. В программу действий сведены принципы и предложения о том, как продолжать всестороннюю помощь Украине и укреплять ее отношения с НАТО.
По словам Рейнсалу, Украина в своем противостоянии агрессии России и интеграции в евроатлантические структуры, нуждается в долгосрочной поддержке. „Украина воюет во имя европейской безопасности и важных для нас ценностей. Поддержка с нашей стороны - со стороны союзников и всего альянса - Украины поможет противостоять исходящий от России опасности“, - подчеркнул министр иностранных дел ЭР.
Эстония в своей деятельности опирается на решение бухарестского саммита НАТО 2008 о том, что Украина станет членом альянса.
29-30 ноября в Бухаресте состоится встреча министров иностранных дел, где будут обсуждаться отношения НАТО и Украины.