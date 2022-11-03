На Землю упадет неуправляемая 23-тонная китайская ракета: подробности

Китай настаивает на том, что неконтролируемый вход в атмосферу является обычной практикой, и отвергает опасения по поводу потенциального ущерба как „бесстыдную шумиху“, пишет Live Science. Ответ от группы экспертов The Aerospace Corporation тоже обнадеживает: „Сегодня у вас гораздо больше шансов выиграть в лотерею, чем получить удар от этого объекта“.

Тем не менее, поскольку траектория обломков ракеты охватывает примерно 88% населения мира, вероятность причинения вреда намного превышает международно признанный порог риска несчастных случаев для неконтролируемых повторных входов в атмосферу, равный 1 из 10 000.

Точное место, где приземлится ракета, неизвестно. Возможное поле падения обломков включает в себя США, Центральную и Южную Америку, Африку, Индию, Китай, Юго-Восточную Азию и Австралию.

Сообщается, что это уже четвертый раз за два года, когда Китай бесконтрольно утилизирует свои ракеты. В прошлом металлические обломки обрушивались на деревни в Кот-д'Ивуаре, части Long March 5B падали в Индийском океане недалеко от Мальдивских островов и в опасной близости от поселений на Борнео.