ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (253-й день) | В Британии назвали ежедневные потери российской армии в бронетехнике
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Совет Безопасности ООН отклонил резолюцию России, требовавшую провести расследование, как утверждает Москва, участия Вашингтона и Киева в реализации программ создания биологического оружия в Украине. Документ поддержали только РФ и Китай. Против выступили США, Великобритания и Франция. Остальные десять стран воздержались. Для принятия резолюции требовалось как минимум девять голосов.
После начала полномасштабного вторжения в Украину Россия утверждает, что США якобы создали по всему миру сеть секретных лабораторий. В ходе войны, которую власти РФ называют „спецоперацией“, якобы получены доказательства создания в Украине „компонентов биологического оружия при непосредственном участии Пентагона“. Украинский президент Владимир Зеленский в середине марта отверг эти обвинения. С опровержением выступил и представитель Минобороны США.
Дополнительные войска США, переброшенные в Польшу и другие страны НАТО в связи с военной агрессией России против Украины, останутся там еще длительное время. Об этом заявил президент США Джо Байден. Несколькими часами ранее с похожим заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Он подчеркнул, что США очень серьезно относятся к безопасности восточного фланга и что именно поэтому президент Байден отправил дополнительные 20 тысяч американских военнослужащих в Европу.
Российские войска по-прежнему пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивая усилия на сдерживании действий сил обороны Украины на отдельных направлениях и проводя наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, говорится в утренней оперативной сводке Генштаба ВСУ. За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 24 авиационных удара, совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня, ударам оккупантов подверглись районы более 20 населенных пунктов, сообщается в отчете. Также указывается на угрозу нанесения новых ударов и использования боевых БПЛА, в том числе и с территории Республики Беларусь.
В результате обстрелов Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) перешла в „режим полного обесточивания“. Об этом сообщает „Энергоатом“. „Вчера, 2 ноября 2022 года, в результате российских обстрелов повреждены две последние высоковольтные линии связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. В 23:04 станция перешла в режим полного обесточивания. Включились все 20 дизель-генераторов“, - говорится в заявлении компании. Подчеркивается, что генераторы смогут обеспечивать работу ЗАЭС в течение 15 суток.
Шесть судов с агропродукцией покинули украинские порты в четверг, на следующий день после возобновления работы „зернового коридора“, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар. По его словам, общее количество судов, вышедших из портов с момента заключения „зерновой сделки“ в июле, достигло 426, а количество перевезенного ими зерна превысило 9,7 миллиона тонн. При этом министерство инфраструктуры Украины сообщило в четверг о семи вышедших из украинских портов судах. „Третьего ноября из портов „Одесса“, „Черноморск“ и „Южный“ вышло семь судов с 290 тысячами тонн украинской агропродукции в страны Азии и Европы“, - говорится в сообщении ведомства.
По данным Генштаба ВСУ, российские оккупационные войска продолжают принудительную „эвакуацию“ населения на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей. „Ей подлежат жители населенных пунктов вдоль левого берега реки Днепр от населенного пункта Большая Знаменка Запорожской области до Новой Каховки на Херсонщине“, - сообщается в оперативной сводке Генштаба в Facebook. Отмечается, что оккупанты также продолжают угонять и вывозить автомобили скорой помощи и оборудование больниц из населенного пункта Голая Пристань в город Скадовск.
Российские войска могут покинуть правый берег Днепра в Херсонской области, сообщил замглавы оккупационной „администрации“ региона Кирилл Стремоусов. „Скорее всего, наши войска будут уходить на левый берег и те люди, которые не успели перебраться из Херсона, должны максимально быстро эвакуироваться“, - сказал он
В середине октября потери российской бронетехники достигали 40 единиц в день, и командование РФ, вероятно, получило минимум сотню танков и боевых машин пехоты (БМП) из запасов белорусской армии, сообщает Минобороны Великобритании в ежедневной сводке о войне России с Украиной. Как отмечают британские разведчики, бронетанковые части и артиллерия „занимают центральное место“ в тактике российских войск, и сейчас армия России испытывает трудности как с поиском боеприпасов, так и с заменой вышедшей из строя техники.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о причастности Великобритании ко взрывам газопроводов „Северный поток“ и „Северный поток - 2“. В качестве доказательства он назвал эсэмэс-сообщение со словами „Всё сделано“, которое, по его утверждению, тогдашний премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отправила госсекретарю США Энтони Блинкену вскоре после взрывов на газопроводах. Свое заявление он сделал в Москве во время встречи секретарей советов безопасности стран СНГ.
Россия и Украина 3 ноября провели очередной обмен военнопленными. По итогам обмена в Россию были возвращены 107 военнослужащих, их отправят на лечение в Москву, сообщило Минобороны РФ. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил факт обмена по формуле 107 на 107. По его словам, в Украину вернулись шесть офицеров и 101 рядовой и сержант, среди них - 74 защитника завода „Азовсталь“ в Мариуполе. Фото и видео со встречи освобожденных из плена украинцев опубликовал также уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Украина откажется от участия в саммите „большой двадцатки“ (G20) в Индонезии, если на нем будет присутствовать президент России Владимир Путин. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Греции Катериной Сакелларопулу. Российский лидер пока не подтвердил своего участия в саммите, который пройдет 15-16 ноября.
Швейцария снова отклонила просьбу Германии разрешить реэкспорт боеприпасов швейцарского производства в Украину. Такой шаг нарушит швейцарский нейтралитет, пояснил министр экономики Ги Пармелен в письме министру обороны ФРГ Кристине Ламбрехт. В прошлом месяце Ламбрехт обратилась к правительству в Берне с просьбой разрешить поставку 12 400 снарядов для зенитных самоходных установок Gepard, которые Берлин уже передал Украине.
Министерство иностранных дел Украины заявило, что Россия нанесла ракетный удар по арендованному китайской корпорацией терминалу в морском порту Николаева.
Официальный представитель украинского МИД Олег Николенко сказал, что в результате обстрела было уничтожено 17 тыс. тонн подсолнечного масла на сумму 26 млн долларов США. Он добавил, что под угрозой обстрелов остается также еще один терминал, который арендует Китай.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вооруженные силы Украины могут взять Херсони другие территории за правом берегу Днепра. Агентство Рейтер называет его комментарии „самыми оптимистичными“ за время всей кампании в районе Херсона.
„В отношении вопроса, могут ли украинцы взять остальную территорию к западу реки Днепр и Херсон – я уверен, что у них есть возможность сделать это“, - сказал Остин во время пресс-конференции с министром обороны Южной Кореи.
В последние недели украинские войска продолжают наступление в районе Херсона, однако его темпы замедлились. ВСУ объясняют это осенним бездорожьем и поступлением на фронт мобилизованных российских военных.
Сообщается также, что российские войска покидают некоторые блок-посты в Херсонской области, оттуда эвакуируют местных жителей. В четверг стало известно, что российский флаг исчез со здания администрации региона, однако представители украинской армии не исключают, что это сделано, чтобы создать у ВСУ ложное впечатление о безопасности входа в город.