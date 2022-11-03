ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (253-й день) | В Британии назвали ежедневные потери российской армии в бронетехнике

Российские войска по-прежнему пытаются удержать временно захваченные территории, сосредотачивая усилия на сдерживании действий сил обороны Украины на отдельных направлениях и проводя наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, говорится в утренней оперативной сводке Генштаба ВСУ. За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 24 авиационных удара, совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня, ударам оккупантов подверглись районы более 20 населенных пунктов, сообщается в отчете. Также указывается на угрозу нанесения новых ударов и использования боевых БПЛА, в том числе и с территории Республики Беларусь.

Дополнительные войска США, переброшенные в Польшу и другие страны НАТО в связи с военной агрессией России против Украины, останутся там еще длительное время. Об этом заявил президент США Джо Байден. Несколькими часами ранее с похожим заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Он подчеркнул, что США очень серьезно относятся к безопасности восточного фланга и что именно поэтому президент Байден отправил дополнительные 20 тысяч американских военнослужащих в Европу.

После начала полномасштабного вторжения в Украину Россия утверждает, что США якобы создали по всему миру сеть секретных лабораторий. В ходе войны, которую власти РФ называют „спецоперацией“, якобы получены доказательства создания в Украине „компонентов биологического оружия при непосредственном участии Пентагона“. Украинский президент Владимир Зеленский в середине марта отверг эти обвинения. С опровержением выступил и представитель Минобороны США.

Совет Безопасности ООН отклонил резолюцию России, требовавшую провести расследование, как утверждает Москва, участия Вашингтона и Киева в реализации программ создания биологического оружия в Украине. Документ поддержали только РФ и Китай. Против выступили США, Великобритания и Франция. Остальные десять стран воздержались. Для принятия резолюции требовалось как минимум девять голосов.

Российские войска могут покинуть правый берег Днепра в Херсонской области, сообщил замглавы оккупационной „администрации“ региона Кирилл Стремоусов. „Скорее всего, наши войска будут уходить на левый берег и те люди, которые не успели перебраться из Херсона, должны максимально быстро эвакуироваться“, - сказал он

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупационные войска продолжают принудительную „эвакуацию“ населения на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской областей. „Ей подлежат жители населенных пунктов вдоль левого берега реки Днепр от населенного пункта Большая Знаменка Запорожской области до Новой Каховки на Херсонщине“, - сообщается в оперативной сводке Генштаба в Facebook. Отмечается, что оккупанты также продолжают угонять и вывозить автомобили скорой помощи и оборудование больниц из населенного пункта Голая Пристань в город Скадовск.

Шесть судов с агропродукцией покинули украинские порты в четверг , на следующий день после возобновления работы „зернового коридора“, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар. По его словам, общее количество судов, вышедших из портов с момента заключения „зерновой сделки“ в июле, достигло 426, а количество перевезенного ими зерна превысило 9,7 миллиона тонн. При этом министерство инфраструктуры Украины сообщило в четверг о семи вышедших из украинских портов судах. „Третьего ноября из портов „Одесса“, „Черноморск“ и „Южный“ вышло семь судов с 290 тысячами тонн украинской агропродукции в страны Азии и Европы“, - говорится в сообщении ведомства.

В результате обстрелов Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) перешла в „режим полного обесточивания“. Об этом сообщает „Энергоатом“. „Вчера, 2 ноября 2022 года, в результате российских обстрелов повреждены две последние высоковольтные линии связи Запорожской АЭС с украинской энергосистемой. В 23:04 станция перешла в режим полного обесточивания. Включились все 20 дизель-генераторов“, - говорится в заявлении компании. Подчеркивается, что генераторы смогут обеспечивать работу ЗАЭС в течение 15 суток.

В середине октября потери российской бронетехники достигали 40 единиц в день, и командование РФ, вероятно, получило минимум сотню танков и боевых машин пехоты (БМП) из запасов белорусской армии, сообщает Минобороны Великобритании в ежедневной сводке о войне России с Украиной. Как отмечают британские разведчики, бронетанковые части и артиллерия „занимают центральное место“ в тактике российских войск, и сейчас армия России испытывает трудности как с поиском боеприпасов, так и с заменой вышедшей из строя техники.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о причастности Великобритании ко взрывам газопроводов „Северный поток“ и „Северный поток - 2“. В качестве доказательства он назвал эсэмэс-сообщение со словами „Всё сделано“, которое, по его утверждению, тогдашний премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отправила госсекретарю США Энтони Блинкену вскоре после взрывов на газопроводах. Свое заявление он сделал в Москве во время встречи секретарей советов безопасности стран СНГ.

Россия и Украина 3 ноября провели очередной обмен военнопленными. По итогам обмена в Россию были возвращены 107 военнослужащих, их отправят на лечение в Москву, сообщило Минобороны РФ. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил факт обмена по формуле 107 на 107. По его словам, в Украину вернулись шесть офицеров и 101 рядовой и сержант, среди них - 74 защитника завода „Азовсталь“ в Мариуполе. Фото и видео со встречи освобожденных из плена украинцев опубликовал также уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Украина откажется от участия в саммите „большой двадцатки“ (G20) в Индонезии, если на нем будет присутствовать президент России Владимир Путин. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Греции Катериной Сакелларопулу. Российский лидер пока не подтвердил своего участия в саммите, который пройдет 15-16 ноября.