Эксперты МАГАТЭ не нашли признаков разработки „грязной бомбы“ в Украине

Также эксперты собрали пробы окружающей среды, анализ которых может предоставить информацию о прошлой и текущей деятельности, связанной с обращением с ядерными материалами, передает РБК.

„Наша техническая и научная оценка результатов, которые мы получили до сих пор, не выявила никаких признаков незаявленной ядерной деятельности и материалов в этих трех местах. Кроме того, мы сообщим о результатах отбора проб окружающей среды как можно скорее“, — сказал глава агентства Рафаэль Гросси.

Он подчеркнул, что МАГАТЭ готово и дальше проводить подобные проверки в Украине, чтобы убедиться в отсутствии незаявленной деятельности и материалов и тем самым предотвратить любое злоупотребление такими материалами.

Об угрозе применения Киевом „грязной бомбы“ российский министр обороны Сергей Шойгу 23 октября заявил своим коллегам из Турции, Франции, Великобритании и США Хулуси Акару, Себастьяну Лекорню, Бену Уоллесу и Ллойду Остину, проведя с ними телефонные разговоры.

Позднее глава Госдепа Энтони Блинкен, министры иностранных дел Франции и Британии Катрин Колонна и Джеймс Клеверли выпустили заявление, в котором отвергли утверждения российской стороны.

В Киеве тоже отвергли возможность применения такой бомбы: глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба назвал утверждения Москвы абсурдными и опасными. Министр также предложил главе МАГАТЭ отправить в Украину экспертов, поскольку Киеву „скрывать нечего“. Страна пригласила экспертов МАГАТЭ для проверки.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме „Валдай“ говорил, что Москва не заинтересована в использовании ядерного оружия, а подобные обвинения со стороны Киева и государств Запада связал с их желанием перетянуть на свою сторону союзников России.