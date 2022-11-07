Болезненная правда: изменение климата оказывает разрушительное воздействие на наше здоровье

Изменение климата, несомненно, является сегодня самым большим риском для здравоохранения. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), воздействие окружающей среды ежегодно приводит к 13 миллионам смертей, 5 миллионов из которых напрямую связаны с экстремальными колебаниями температуры. И согласно прогнозам, из-за потепления климата в период с 2030 по 2050 годы количество смертей будет увеличиваться на 250 000 каждый год.

Хотя большая часть этой статистики в настоящее время приходится именно на развивающиеся страны, где оказывают свое влияние голод, малярия и тепловой стресс, кризис не обходит стороной и жителей более благополучных стран. Давайте подробнее рассмотрим влияние глобального потепления на здоровье человека.

Более высокая температура вызывает камни в почках и нарушает сон

Обширные волны зноя больше не новость ни в одном уголке Европы, каждое лето они вызывают сильные засухи, снижают урожаи, вызывают пожары на местности и наносят значительный ущерб здоровью людей. Помимо теплового удара, риску которого в последние годы подвержена большая часть пожилого населения, продолжительные высокие температуры приводят, например, к более частым случаям образования камней в почках. Поскольку в жаркую погоду вода гораздо быстрее уходит из организма, в мочевыводящих путях задерживаются соли, и они могут образовывать болезненные комочки. Согласно недавним исследованиям в США, в ближайшие годы возникновение камней в почках у детей может увеличиться до 3,9 процента.

Жара нарушает также наш график сна – отмечается, что ночные температуры в последние десятилетия поднимаются даже быстрее, чем дневные, что не позволяет телу достаточно охладиться для прохождения нормального цикла сна. Ученые Копенгагенского университета констатируют, что каждый год из-за жары средний человек лишается в общей сложности 44 часов сна, и это особенно влияет на женщин и пожилых людей.

Влияние изменения климата на психическое здоровье