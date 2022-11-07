Болезненная правда: изменение климата оказывает разрушительное воздействие на наше здоровье
Камни в почках, пониженная работоспособность и недостаток сна, или как глобальное потепление влияет на наше здоровье и благополучие?
Изменение климата, несомненно, является сегодня самым большим риском для здравоохранения. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), воздействие окружающей среды ежегодно приводит к 13 миллионам смертей, 5 миллионов из которых напрямую связаны с экстремальными колебаниями температуры. И согласно прогнозам, из-за потепления климата в период с 2030 по 2050 годы количество смертей будет увеличиваться на 250 000 каждый год.
Хотя большая часть этой статистики в настоящее время приходится именно на развивающиеся страны, где оказывают свое влияние голод, малярия и тепловой стресс, кризис не обходит стороной и жителей более благополучных стран. Давайте подробнее рассмотрим влияние глобального потепления на здоровье человека.
Более высокая температура вызывает камни в почках и нарушает сон
Обширные волны зноя больше не новость ни в одном уголке Европы, каждое лето они вызывают сильные засухи, снижают урожаи, вызывают пожары на местности и наносят значительный ущерб здоровью людей. Помимо теплового удара, риску которого в последние годы подвержена большая часть пожилого населения, продолжительные высокие температуры приводят, например, к более частым случаям образования камней в почках. Поскольку в жаркую погоду вода гораздо быстрее уходит из организма, в мочевыводящих путях задерживаются соли, и они могут образовывать болезненные комочки. Согласно недавним исследованиям в США, в ближайшие годы возникновение камней в почках у детей может увеличиться до 3,9 процента.
Жара нарушает также наш график сна – отмечается, что ночные температуры в последние десятилетия поднимаются даже быстрее, чем дневные, что не позволяет телу достаточно охладиться для прохождения нормального цикла сна. Ученые Копенгагенского университета констатируют, что каждый год из-за жары средний человек лишается в общей сложности 44 часов сна, и это особенно влияет на женщин и пожилых людей.
Влияние изменения климата на психическое здоровье
Более теплый климат, снижающий качество жизни, нарушает и нашу психику. Например, более высокое количество самоубийств отмечается, когда ежемесячная температура всего на 1 градус выше, чем обычно. Каждый градус выше 15°C снижает работоспособность человека и способность эффективно действовать примерно на 1,7 %. Более жаркая погода и более сильные дожди связаны в том числе с большими конфликтами между людьми. Жара, которая не дает спать, действовать и мыслить, провоцирует столкновения.
Конечно, играют роль и различные стихийные бедствия, вызванные изменением климата – если ваш дом подмыло половодьем или он загорелся от лесного пожара, спектр возможных психических осложнений широк: от посттравматического стрессового расстройства до депрессии.
Кроме того, некоторые психотропные лекарства в более теплой среде действуют менее эффективно, даже подавляют психическую стабильность тех, кто их принимает. Поскольку во время жары людям рекомендуется скорее оставаться дома, это способствует ощущению одиночества и социальной изоляции.
Конечно, не стоит забывать и об экотревожности: современный человек и так чрезмерно стимулирован бесчисленными потоками информации, которые предлагают различные средства массовой информации, и новости о различных стихийных бедствиях, тревожной статистике и видящемся гуманитарном кризисе могут легко подтолкнуть его к депрессии, вызывая тоску, бессилие, страх и гнев.
Загрязненный воздух, неурожай и болезни
Глобальное потепление влечет за собой длинный ряд проблем, которые начинают препятствовать нормальному функционированию человеческого общества. Важными ключевыми словами по-прежнему будут воздух, еда и паразиты. Поскольку северный климат становится все более благоприятным для различных чужеродных видов, такие переносчики инфекций, как например новые виды клещей и азиатские тигровые комары, могут распространяться дальше, что увеличивает риск болезни Лайма, клещевого энцефалита, лихорадки Западного Нила, лихорадки денге, вирусного заболевания чикунгунья и лейшманиоза по всему миру.
Животные, мигрирующие из своих исторических популяций, могут стать бедствием для пищевой промышленности и выжить местные виды, которые поддерживают нормальное функционирование экосистемы. Экстремальные погодные условия препятствуют выращиванию пищевых культур и животных, в связи с чем растет и цена на продукты питания. Это в свою очередь заставляет потребителей выбирать более дешевые, высококалорийные продукты с низким содержанием питательных веществ, что создает проблемы – например, ожирение и нарушения сердечной деятельности. Большее количество углекислого газа в атмосфере снижает содержание белка в растениях и плодородность почвы, земля истощается и качество пищи падает. В жару также легче распространяется диарея и пресная вода становится более теплой, кислотной и загрязненной.
Наконец следует отметить качество воздуха. Уже сейчас практический любой человек в мире вдыхает нездоровое количество выхлопных газов, выделяемых двигателями внутреннего сгорания. Однако они влияют на климат, теплый климат способствует увеличению количества озона у поверхности земли (что порождает, например, смог) и тем самым ослабляет наши легкие, вызывает астму и увеличивает число преждевременных смертей. Аллергии также длятся дольше, поскольку весенняя погода наступает все раньше.