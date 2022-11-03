Затишье перед падением или ожидание большого роста. Что происходит с рынком недвижимости?

Эксперты по недвижимости сообщают, что цены на продажу и аренду квартир неожиданно снизились, хотя до этого маклеры наблюдали лишь рост. Как утверждают специалисты, из-за инфляции эстоноземельцы все реже покупают и арендуют квартиры, опасаясь снижения доходов и энергетического кризиса. „Квартиросъемщикам сейчас, пожалуй, даже важней смотреть не столько на стоимость недвижимости, сколько учитывать расходы на коммунальные услуги. Этот вопрос сейчас стоит гораздо острее“, - говорит маклер Янек Руусмере RusDelfi.

А вот для покупки квартиры лучшее время еще только впереди, считает Янек. „Если на рынке недвижимости кривая уже пошла вниз, то внезапно вверх она не подскочит, на это в любом случае пойдет время. И такое положение сохранится до весны, по крайней мере пока я не вижу никаких предпосылок для изменений“.

Брокер по недвижимости Антон Лосман не берется прогнозировать будущее, так как цены на недвижимость – вещь непредсказуемая. „Подобный период у нас уже был во время первой волны пандемии. Цены тогда немного скорректировались вниз, но потом очень сильно возросли. Что будет в этот раз – неизвестно. Может, это затишье перед падением, а может стоит также готовиться к большому росту цен“. Сейчас желающих купить квартиру стало меньше, а раз нет спроса, то нужно снижать цены. Лосман вспоминает, что еще совсем недавние сделки были очень дорогими, а сегодня клиенты не готовы платить такие деньги.