Затишье перед падением или ожидание большого роста. Что происходит с рынком недвижимости?(7)
RusDelfi поговорил со столичными маклерами и выяснил, что происходит на рынке недвижимости прямо сейчас.
Эксперты по недвижимости сообщают, что цены на продажу и аренду квартир неожиданно снизились, хотя до этого маклеры наблюдали лишь рост. Как утверждают специалисты, из-за инфляции эстоноземельцы все реже покупают и арендуют квартиры, опасаясь снижения доходов и энергетического кризиса. „Квартиросъемщикам сейчас, пожалуй, даже важней смотреть не столько на стоимость недвижимости, сколько учитывать расходы на коммунальные услуги. Этот вопрос сейчас стоит гораздо острее“, - говорит маклер Янек Руусмере RusDelfi.
А вот для покупки квартиры лучшее время еще только впереди, считает Янек. „Если на рынке недвижимости кривая уже пошла вниз, то внезапно вверх она не подскочит, на это в любом случае пойдет время. И такое положение сохранится до весны, по крайней мере пока я не вижу никаких предпосылок для изменений“.
Брокер по недвижимости Антон Лосман не берется прогнозировать будущее, так как цены на недвижимость – вещь непредсказуемая. „Подобный период у нас уже был во время первой волны пандемии. Цены тогда немного скорректировались вниз, но потом очень сильно возросли. Что будет в этот раз – неизвестно. Может, это затишье перед падением, а может стоит также готовиться к большому росту цен“. Сейчас желающих купить квартиру стало меньше, а раз нет спроса, то нужно снижать цены. Лосман вспоминает, что еще совсем недавние сделки были очень дорогими, а сегодня клиенты не готовы платить такие деньги.
Маклер Агур Таммисту объясняет, что многие цены просто вернулись к исходным показателям: „Летом цены на некоторые объекты были необоснованно задраны, а теперь их цена просто снижается“. Однако это падение не будет бесконечным, так как на строительство было потрачено много средств и люди не готовы нести большие убытки. „Поэтому они и сдают жилье в аренду, в надежде, что к весне рынок нормализуется. И так как появилось много предложений, то цену на аренду тоже пришлось снизить. Но заметного снижения цен я пока все равно не наблюдаю. Сильно сбивают только те, кто находится в безвыходном положении“, - объясняет Агур.
Подобная нестабильность цен коснется, вероятно, только жителей столицы. „Строительство квартирного дома где-нибудь в Хаапсалу обойдется тебе в такую же сумму, как и в Таллинне, потому что цены на материалы везде одинаковые. А вот цена продажи в Таллинне будет вполовину выше“, – поясняет Агур. Но даже в Таллинне можно найти квартиру со стабильной ценой. „Если человек покупает премиальное жилье где-нибудь в центре, то внутренняя цена не упадет. И даже если случится небольшое снижение, то в какой-то момент цена на квартиру всё равно восстановится“, - отмечает Агур.