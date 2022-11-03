Легендарный лыжник Колонья: в молодости я экспериментировал с наркотиками и, будучи спортсменом, пил алкоголь

36-летний Колонья — четырёхкратный олимпийский чемпион. На Играх 2010, 2014 и 2018 годов он побеждал на дистанции 15 км, а в Сочи выиграл также скиатлон. Дарио — чемпион мира 2013 года в скиатлоне, четырёхкратный обладатель Кубка мира. Швейцарец четыре раза выигрывал „Тур де Ски“. Он завершил карьеру по итогам сезона-2021/2022.

С 16 лет Колонья всю свою энергию отдавал раскрутке своей лыжной карьеры, но до этого его манили всевозможные соблазны. „Я курил коноплю в школе. Я был человеком, который любил экспериментировать со всем. Я был чудаком и бунтарем. Но я смог направить свое внимание на самую главную цель и достиг вершины, несмотря на все соблазны“, — цитирует книгу швейцарская газета Blick.

Колонья был очень дисциплинированным на тренировках и очень хорошо концентрировался на задачах. Но при этом он не уделял особого внимания своему питанию. По словам швейцарца, в соревновательный сезон он умеренно употреблял алкоголь и ел продукты, за которые его бы не похвалили диетологи.

„Я никогда не пропускал вечеринки, организованные моими друзьями. Мне всегда нравилась вкусная еда. Я никогда не был аскетом. Но во время соревновательного сезона я ел ризотто вместо картофеля и часто пропускал десерт“, - рассказал он.

Мужчина также рассказал о сексе. Если, исходя из общепринятого понимания, половой акт перед соревнованиями может помешать на старте, Колонья с этим не согласен. „Секс не ухудшает работоспособность. Но и не улучшает“, - сказал лыжник. „На соревнованиях основное внимание уделяется другим вещам. В лучшем случае это полезно для отвлечения внимания, но, как правило, партнеры не присутствуют на соревнованиях“.

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