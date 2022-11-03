ВИДЕО | Еще один Март Каллас. Полиция: ни одна ситуация не оправдывает умышленный наезд на человека

„Каждый год до полиции доходит пару десятков случаев так называемой дорожной злости. В основном они заканчиваются препятствием движению или созданию опасной ситуации, но, к сожалению, некоторые ситуации заканчиваются тем, что одна или обе стороны получают физические травмы“, - сообщает Пыхьяская префектура.

„Ни одна ситуация или конфликт не оправдывают умышленный наезд на человека. Пешеходы и велосипедисты являются в дорожном движении менее защищенной стороной, и в столкновении с автомобилем они, без сомнения, получают более серьезную травму. К сожалению, у нас есть целый ряд примеров, когда водители вымещают свое раздражение на более слабом“.

За создание опасности для велосипедиста можно лишиться прав

Ситуация, запечатленная на видео, случилась в августе 2020 года, когда ехавший по Палдискому шоссе водитель умышленно выехал из своего ряда и создательно поехал в сторону велосипедиста. Хотя столкновения не произошло, суд за создание опасности для велосипедиста лишил водителя прав на пять месяцев.

На видео водитель пытается оправдать свое поведение тем, что велосипедист якобы ехал слишком близко к проезжей части, предназначенной для движения автомобиля.

„Водители, конечно, пытаются оправдать такое поведение тем, что ногу свела судорога, что перепутали педали и пр. Но народная мудрость гласит: „более умный уступит“. Не важно, в результате какого действия или бездействия появилось раздражение. Толерантное и человеческое отношение, готовность рационально решить проблему должны, безусловно, быть присущи каждому участнику дорожного движения“, - напоминает полиция.