03.11.2022, 15:15
Семейная пиццерия в Ласнамяэ не выдержала и прекратила деятельность через полгода после открытия(4)
ФОТО: Pixaby
Семейная пиццерия La Tua Pizza в Ласнамяэ закрыла свои двери, успев проработать всего полгода: новый владелец помещений поднял арендную плату вдвое, счета за электричество оказались непомерно высоки, пишут „Деловые ведомости“.
„Мне грустно“, – вытирая глаза, говорит Жанна Церенок, совладелец закрытой пиццерии La Tua Pizza.
Ее партнер, итальянец Мауро Виньоли, сидит за компьютером в помещении, где уже все упаковано и готово для вывоза.
Еще в августе Виньоли надеялся, что пиццерии хоть как-то удастся выжить, несмотря на резкое повышение арендной платы. Последние надежды, однако, окончательно испарились, когда пришли нереально огромные счета за электроэнергию.
Читайте подробнее на dv.ee.