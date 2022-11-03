Экономика
03.11.2022, 15:15

Семейная пиццерия в Ласнамяэ не выдержала и прекратила деятельность через полгода после открытия

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Foto on illustreeriv
Foto on illustreeriv
ФОТО: Pixaby

Семейная пиццерия La Tua Pizza в Ласнамяэ закрыла свои двери, успев проработать всего полгода: новый владелец помещений поднял арендную плату вдвое, счета за электричество оказались непомерно высоки, пишут „Деловые ведомости“.

„Мне грустно“, – вытирая глаза, говорит Жанна Церенок, совладелец закрытой пиццерии La Tua Pizza.

Ее партнер, итальянец Мауро Виньоли, сидит за компьютером в помещении, где уже все упаковано и готово для вывоза.

Еще в августе Виньоли надеялся, что пиццерии хоть как-то удастся выжить, несмотря на резкое повышение арендной платы. Последние надежды, однако, окончательно испарились, когда пришли нереально огромные счета за электроэнергию.

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