03.11.2022, 15:15
Проработали лишь полгода: семейная пиццерия не выдержала жестких требований арендодателя(25)
ФОТО: Pixaby
Семейная пиццерия La Tua Pizza в Ласнамяэ закрыла свои двери, успев проработать всего полгода. Причиной закрытия стали непомерные требования нового арендодателя, пишут „Деловые ведомости“.
„Мне грустно“, – вытирая глаза, говорит Жанна Церенок, совладелец закрытой пиццерии La Tua Pizza.
Ее партнер, итальянец Мауро Виньоли, сидит за компьютером в помещении, где уже все упаковано и готово для вывоза.
Еще в августе Виньоли надеялся, что пиццерии хоть как-то удастся выжить, несмотря на резкое повышение арендной платы. Последние надежды, однако, окончательно испарились, когда пришли счета за электроэнергию, которые, по оценке хозяев пиццерии, не соответствовали действительности.
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