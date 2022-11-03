Экономика
03.11.2022, 15:15

Проработали лишь полгода: семейная пиццерия не выдержала жестких требований арендодателя

 (25)
Foto on illustreeriv
Foto on illustreeriv
ФОТО: Pixaby

Семейная пиццерия La Tua Pizza в Ласнамяэ закрыла свои двери, успев проработать всего полгода. Причиной закрытия стали непомерные требования нового арендодателя, пишут „Деловые ведомости“.

„Мне грустно“, – вытирая глаза, говорит Жанна Церенок, совладелец закрытой пиццерии La Tua Pizza.

Ее партнер, итальянец Мауро Виньоли, сидит за компьютером в помещении, где уже все упаковано и готово для вывоза.

Еще в августе Виньоли надеялся, что пиццерии хоть как-то удастся выжить, несмотря на резкое повышение арендной платы. Последние надежды, однако, окончательно испарились, когда пришли счета за электроэнергию, которые, по оценке хозяев пиццерии, не соответствовали действительности.

Читайте подробнее на dv.ee.

Оставить комментарий Читать комментарии (25)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии