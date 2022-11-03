Проработали лишь полгода: семейная пиццерия не выдержала жестких требований арендодателя

Ее партнер, итальянец Мауро Виньоли, сидит за компьютером в помещении, где уже все упаковано и готово для вывоза.

Еще в августе Виньоли надеялся, что пиццерии хоть как-то удастся выжить, несмотря на резкое повышение арендной платы. Последние надежды, однако, окончательно испарились, когда пришли счета за электроэнергию, которые, по оценке хозяев пиццерии, не соответствовали действительности.