В Старом городе и его окрестностях установили пункты сбора упаковки. Что и как туда можно выбрасывать?

Пункты сбора упаковки можно найти на веб-карте по адресу https://www.tallinn.ee/est/keskkond/pakendipunktid (на эстонском языке).

Пункты расположены у зданий по адресу Айа, 11, Сууртюки, 4a, Фальги теэ, 4, Тоомпуйестеэ T2 (вблизи остановки Балтийского вокзала), а также возле парковки на улице Валли, на парковке улицы Висмари, неподалеку от Виру, 27a и Вана-Пости, 8.

В пунктах сбора упаковки установлено три контейнера – для бумажной и картонной упаковки (синяя табличка), стеклянной тары (зеленая табличка), а также упаковки из пластика, металла и для картонных коробок из-под напитков (желтая табличка).

„Пункты сбора упаковки знаменуют собой начало нового, более экологичного этапа жизни Старого города. Радует, что мы можем способствовать тому, чтобы культура сортировки отходов вышла на новый уровень, - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. – Несомненно, людям важно удобство, и наличие пунктов сбора рядом с домом будет способствовать экологичному поведению, а раздельный сбор упаковки станет устойчивой манерой“.

„Надеюсь, что эти восемь новых пунктов сбора упаковки будут стимулировать жителей Старого города более тщательно сортировать отходы, - сказал Вимм. – Стоит учитывать, что вывоз несортированных бытовых отходов является самым дорогим. Это означает, что самый дешевый вариант – сортировать отходы, уменьшая тем самым количество смешанных бытовых отходов“.

Статистика организации ответственности производителя Tootjavastutusorganisatsioon OÜ показывает, что в среднем одно домохозяйство производит от двух до трех 150-литровых мешков упаковки в месяц. Раздельный сбор отходов – единственный способ повысить вероятность переработки различных видов отходов.

На упаковку приходится около 60 процентов возникающих в домашнем хозяйстве отходов, ее раздельный сбор не создает дополнительного мусора, а сокращает объем бытовых отходов.

Пункты находятся под управлением организаций, связанных с вторичным использованием - Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, Eesti Pakendiringlus OÜ и Tootjavastutusorganisatsioon OÜ.

„Снижение объемов смешанных отходов позволяет горожанам экономить, - сказала руководитель Tootjavastutusorganisation OÜ Кристийна Дрейманн. – Это должно мотивировать людей собирать упаковку отдельно от другого мусора. В этом случае упаковка может стать вторичным сырьем. Таким образом, сортируя упаковку, каждый житель Старого города может внести свой вклад в заботу об окружающей среде“.

Для установки контейнеров был проведен конкурс госпоставки „Закупка и установка контейнеров для сбора упаковки в окрестностях Старого города Таллинна“.

В контейнер для картонно-бумажной упаковки можно помещать спрессованные картонные ящики и коробки, бумажные пакеты, оберточную бумагу, картонные коробки с клейкой лентой.

В контейнер для упаковки из пластика и металла, а также для картонных коробок из-под напитков можно помещать большинство пластиковых коробок, банки и бутылки с маркировкой, пластиковые пакеты, упаковочную пленку, пенопласт, консервные банки, банки из-под напитков.

В контейнер для стеклянной тары можно помещать бутылки из-под прохладительных и алкогольных напитков, банки из-под варенья и прочих продуктов.

Обратите внимание

Упаковки должны быть пустыми, они не должны загрязнять другие упаковки. Если упаковка очень грязная, то ее проблематично направить на переработку, а заводы часто не принимают партии с испорченным сырьем. Не всю упаковку нужно мыть, однако, например, коробку из-под йогурта или кефира лучше сполоснуть, чтобы ее содержимое не загрязнило другую упаковку.

Упаковку следует сортировать по материалу. Например, если коробка обмотана полиэтиленовой пленкой, то ее нужно снять. Если на бумажной упаковке имеется полиэтиленовое окошко, удалите его. Если упаковка состоит из разных видов пластика, отделите их друг от друга. На сортировочной линии это облегчит отбор упаковки, которая будет переработана. На линии уже не представляется возможным разделять различные типы материалов, а состоящая из разных материалов упаковка будет сжигаться.

Упаковку следует помещать в контейнер без пакета. Если мешок с бытовыми упаковочными отходами плотно завязан, то, возможно, машины не смогут его развязать, и в результате все содержимое пакета может быть сожжено. Если вы собираете упаковку в пластиковый пакет, то не стоит завязывать пакет, когда будете помещать его в контейнер. Наилучший вариант - высыпать содержимое пакета в контейнер и выбросить пакет туда же отдельно.