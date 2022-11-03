Ибрагимович: родители Мбаппе — это проблема. Они должны заткнуться

„Я не знаком с Мбаппе лично, но как игрок он фантастический. Однако, когда ты теряешь дисциплину, ты теряешь индивидуальность. Есть причина, по которой Зидан — это Зидан. Мбаппе хочет подражать ему? Он должен хотеть прогрессировать, не быть удовлетворённым. Он принял правильное решение для Парижа, не для себя.

Он создал ситуацию, при которой он важнее, чем клуб. И клуб дал ему все возможности для этого. Но ты никогда не можешь быть больше, чем клуб. Когда ребёнок становится сильнее, он легко может зарабатывать деньги. Причина в его родителях, адвокатах, агентах, тренерах. Проблема в них. Ты теряешь самодисциплину и самого себя. Сейчас родители нового поколения считают, что сами стали звёздами. Они дают интервью. Но кто они такие? Заткнитесь. Ваш сын должен работать и быть дисциплинированным“, — приводит слова Ибрагимовича Marca.

Мбаппе мог перейти в „Реал“ перед началом текущего сезона, но футболист принял решение остаться в „ПСЖ“. Осенью появилась информация, что француз недоволен своим текущим положением и руководством парижского клуба и может покинуть команду уже зимой.

Источник - Чемпионат

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