Любит роскошь и хорошую жизнь. Как выдающийся эстонский адвокат прокутил сотни тысяч евро и оказался в долговой яме(21)
Имущество 54-летнего Рауля Маркуса распродает судебный исполнитель, суд рассматривает вопрос о его банкротстве, а главой его адвокатского бюро стал член банды Ассара Паулуса. Но сам он, однако, сдаваться не намерен.
Впервые в истории Эстонии адвокатским бюро руководит человек, имеющий восемь (!) судимостей. В середине сентября руководителем таллиннского офиса компании MOB-CS стал Атс Пярнасте. Бывший успешный лыжник, хорошо известный читателям Eesti Ekspress по криминальной хронике.
За принадлежность к банде Ассара Паулуса он провел в тюрьме несколько лет. Пярнасте освободили досрочно, и странным образом прокуратура согласилась на это, даже не попытавшись взбрыкнуть.
Канцлер адвокатуры Леэн Ээнпалу рассказывает, что MOB-CS скоро прекратит свою деятельность адвокатского бюро, поскольку его единственный адвокат Рауль Маркус был исключен из общества адвокатов в середине сентября.