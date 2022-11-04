Любит роскошь и хорошую жизнь. Как выдающийся эстонский адвокат прокутил сотни тысяч евро и оказался в долговой яме

Впервые в истории Эстонии адвокатским бюро руководит человек, имеющий восемь (!) судимостей. В середине сентября руководителем таллиннского офиса компании MOB-CS стал Атс Пярнасте. Бывший успешный лыжник, хорошо известный читателям Eesti Ekspress по криминальной хронике.

За принадлежность к банде Ассара Паулуса он провел в тюрьме несколько лет. Пярнасте освободили досрочно, и странным образом прокуратура согласилась на это, даже не попытавшись взбрыкнуть.

Канцлер адвокатуры Леэн Ээнпалу рассказывает, что MOB-CS скоро прекратит свою деятельность адвокатского бюро, поскольку его единственный адвокат Рауль Маркус был исключен из общества адвокатов в середине сентября.

Маркус - главный герой этой истории. В нее он попал из-за своих долгов.