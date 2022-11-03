Умер легендарный бегун, завоевавший первую олимпийскую медаль Кении

„Это большая потеря для нашей страны и для всего мира легкой атлетики“, — сказал Джексон Тувей, президент Кенийской ассоциации легкой атлетики. „Медаль Кипругута на Олимпийских играх 1964 года в Токио была чрезвычайно ценной, потому что это была первая медаль в истории Кении, вдохновившая других спортсменов“.

Кипругут совершил прорыв на международной арене, завоевав бронзу на Олимпийских играх 1964 года в Токио в беге на 800 метров, став первым кенийским медалистом на этих Играх. На Олимпийских играх 1968 года в Мехико Кения завоевала в общей сложности девять медалей в легкой атлетике, одну из которых завоевал Уилсон Кипругут, серебро в беге на 800 метров.

Кипругут завершил карьеру в 1969 году и работал инструктором по фитнесу до 1974‑го. После ухода из спорта Уилсон Чума Кипругут работал на чайных плантациях британской многонациональной компании в Керичо.

Уилсон Кипругут умер во вторник в больнице кенийского города Керичо после того, как упал в обморок у себя дома.