„Поражения Путин не переживет“: российский политолог назвал возможных преемников Путина

Когда Путин перестанет быть президентом?

Есть несколько факторов, от которых все зависит. однако предсказать, с какой скоростью все будет развиваться, я не могу. Во-первых, все будет зависеть от ситуации на поле боя. Точнее, от ВСУ или от поставок HIMARS, от того, когда ВСУ „добьют“ российскую армию - очевидно, что о победе России речи не идет. Она исчерпала свои ресурсы, и мобилизовать новые - которые в стране все еще есть - нынешнему режиму не удастся, он себя исчерпал в этом смысле.

А Европа и Америка обеспечат победу Украины. Украинские ресурсы тоже не бесконечны, но если сложить их с ресурсами Европы и Америки, то это будет несопоставимо с Россией. Поэтому конечная победа Украины сейчас уже не вызывает сомнений. Вопрос - сколько на это уйдет времени.

А поражение делигитимизирует Путина со страшной силой. Скорее всего, он поражение не переживет или переживет, но ненадолго. Дело в том, что единственным источником легитимности в его случае является сила. Я проводил в свое время фокус-группы с оппозиционерами, и что интересно - не было практически ни одного человека, который бы сказал, что Путин слаб. Ему предъявлялись претензии в коррумпированности, оторванности от народа, авторитаризме - в том, что он заботится только о своем окружении. Но когда модератор задавал вопрос о том, сильный он или слабый президент, все говорили, что сильный. И вдруг он окажется слабым. Это - удар в самое сердце его образа.

Давайте обсудим возможных преемников Путина. Кто мог бы стать компромиссной фигурой и для силовиков, и для Запада, с которым можно будет договариваться?

В окружении Путина таких людей достаточно. Главное требование к нему - чтобы он по минимуму участвовал в этой военно-патриотической вакханалии последних лет, также он должен быть приемлем и для Запада, и для Украины. Это должен быть переговорщик, проще говоря. Собянин для этой роли подходит, также подходят Мишустин и Козак. Достаточно много людей, которые этому требованию соответствуют.