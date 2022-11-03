„Поражения Путин не переживет“: российский политолог назвал возможных преемников Путина(53)
Может ли Алексей Навальный побороться за место президента? С кем США и НАТО готовы вести переговоры? Как поражение отразится на Путине? Обо всем этом в первом интервью цикла „Россия после Путина“ журналисту Илье Варламову рассказал политолог и бывший спичрайтер Правительства РФ Аббас Галлямов.
Когда Путин перестанет быть президентом?
Есть несколько факторов, от которых все зависит. однако предсказать, с какой скоростью все будет развиваться, я не могу. Во-первых, все будет зависеть от ситуации на поле боя. Точнее, от ВСУ или от поставок HIMARS, от того, когда ВСУ „добьют“ российскую армию - очевидно, что о победе России речи не идет. Она исчерпала свои ресурсы, и мобилизовать новые - которые в стране все еще есть - нынешнему режиму не удастся, он себя исчерпал в этом смысле.
А Европа и Америка обеспечат победу Украины. Украинские ресурсы тоже не бесконечны, но если сложить их с ресурсами Европы и Америки, то это будет несопоставимо с Россией. Поэтому конечная победа Украины сейчас уже не вызывает сомнений. Вопрос - сколько на это уйдет времени.
А поражение делигитимизирует Путина со страшной силой. Скорее всего, он поражение не переживет или переживет, но ненадолго. Дело в том, что единственным источником легитимности в его случае является сила. Я проводил в свое время фокус-группы с оппозиционерами, и что интересно - не было практически ни одного человека, который бы сказал, что Путин слаб. Ему предъявлялись претензии в коррумпированности, оторванности от народа, авторитаризме - в том, что он заботится только о своем окружении. Но когда модератор задавал вопрос о том, сильный он или слабый президент, все говорили, что сильный. И вдруг он окажется слабым. Это - удар в самое сердце его образа.
Давайте обсудим возможных преемников Путина. Кто мог бы стать компромиссной фигурой и для силовиков, и для Запада, с которым можно будет договариваться?
В окружении Путина таких людей достаточно. Главное требование к нему - чтобы он по минимуму участвовал в этой военно-патриотической вакханалии последних лет, также он должен быть приемлем и для Запада, и для Украины. Это должен быть переговорщик, проще говоря. Собянин для этой роли подходит, также подходят Мишустин и Козак. Достаточно много людей, которые этому требованию соответствуют.
Другой критерий - этот человек все-таки должен быть либеральнее и демократечнее Путина. При этом когда я говорю „либеральнее“, я не имею в виду его убеждения. Ему действовать придется в этом направлении - „раскручивать гайки“, умиротворять. Это могут быть абсолюбные прагматики, технократы - как Собянин. Так что этот человек должен быть либеральнее и демократичнее Путина, но не настолько, чтобы вызвать принципиальное несогласие с этим вариантом силовиков. Поэтому Кудрина я, например, исключаю из этих вариантов, хотя по многим другим параметрам Кудрин очень даже подходит. <...>
Придет преемник, неизбежно начнет „раскручивать гайки“ и обязательно выпустит Навального. Навальный пойдет в политику, зарегистрирует, наконец, свою партию. Ему будет удобно критиковать преемника, потому что тому придется взять на себя ответственность за большое количество непопулярных действий и решений. Навальный сначала победит на парламентских выборах, создаст мощную фракцию в Госдуме, получит площадку для раскрутки. А потом и победит на президентских выборах, потому что степень фальсифицируемости начнет снижаться в условиях нового режима.
Исходя из того, что вы сейчас описали, Алексей Навальный будет представлять угрозу для элит. Сегодня они могут выбирать какую-то безопасную фигуру в качестве преемника, которая всех устроит и не приведет к демонтажу всего. Навальный же в этой системе перевернет все „с ног на голову“. Если Кудрин устраивает либеральное крыло, но не устраивает силовиков, то Навальный не устраивает никого. Странно, если на него кто-то будет делать ставку.
Из правящих элит на него никто не будет делать ставку. Однако степень способности элит на что-то влиять будет падать, и в какой-то момент, если они не провернут операцию „преемник“ сами и доведут систему до распада, то вот тогда Навальный всплывет. Я не говорю, что это будет какой-то осознанный добровольный выбор. Просто в какой-то момент выбора не останется.