В Ласнамяэ начнет работу новый оператор парковки. Ищут еще двух

„По адресу ул. Пунане, 17 в этом году планировалось начать строительство общественного центра, но в связи с сегодняшней экономической ситуацией нам пришлось отложить этот проект. Учитывая пожелания местных жителей, которые с удовольствием оставляют свой транспорт хоть и на платной, но освещенной и охраняемой парковке, мы провели тендер и нашли нового оператора“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Старейшина отметила, что парковка по адресу Пунане, 17 будет работать до тех пор, пока экономическая ситуация не позволит реализовать существующий проект застройки. В настоящее время договор заключен на 36 месяцев.

Тендер на организацию парковки по адресу ул. Пунане, 17 выиграла фирма Mugav Parkla OÜ. На парковке площадью 6150 м² концессионер обязан обеспечить комплексное освещение территории, регулярное техническое обслуживание и, при необходимости, обновление инфраструктуры. Кроме того, он должен предусмотреть крытую стоянку для хранения не менее 20 велосипедов, где должна иметься возможность крепления велосипеда за велосипедную раму. Также он должен предоставить возможность оплачивать услугу парковки мобильными платежами. На освещенной охраняемой парковке разрешается парковать автомобили и автобусы категории М1, а также прицепы, мотоциклы и мопеды категории О1. Парковка грузовиков, тракторов и строительной техники запрещена.

В дополнение к парковке на улице Пунане управа района Ласнамяэ занимается ещё двумя тендерами для поиска операторов районных парковок. Так, в ближайшее время будут объявлены результаты тендеров на организацию парковок на Тондираба, 13 и рядом с Юмера, 30. В будущем изменения коснутся и парковки, расположенной на улице Ляэнемере.