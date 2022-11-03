Из-за энергокризиса Эстония может остаться без местных овощей

Недавно выступая на конференции, посвященной овощеводству, канцлер Министерства по делам сельской жизни Марко Горбан сказал, что если прежде Эстония обеспечивала себя овощами на 50 процентов, то сейчас этот показатель упал до 40 процентов. Еще хуже обстоит ситуация с фруктами и ягодами. Два года назад нам удавалось обеспечивать потребность во фруктах и ягодах на десять процентов, сейчас самообеспеченность ягодами составляет 6-7 процентов. Таким образом, по продовольственной безопасности самыми уязвимыми видами продовольствия являются овощи, картофель, ягоды и фрукты.