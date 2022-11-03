В Таллинне автомобиль на красный свет выехал на перекресток и устроил аварию

В 09:39 на перекрестке Тарту мнт и Леннуяамаа теэ в Таллинне легковой автомобиль Mini Cooper под управлением 21-летней женщины выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с ехавшим в противоположном направлении и совершавшим поворот налево легковым автомобилем Hyundai I20 под управлением 59-летней женщины. Водителя Hyundai и пассажирку Mini Cooper - 20-летнюю женщину - доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 17:20 возле Раквере, 2 в Йыхви городской автобус Irisbus под управлением 65-летнего мужчины резко затормозил перед пешеходным переходом, в результате чего в автобусе упала 62-летняя женщина. Пострадавшую доставили в Ида-Вирускую центральную больницу для проверки.

За прошедшие сутки полиция задержала одного водителя в состоянии наркотического опьянения и семь в состоянии алкогольного.