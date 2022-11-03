Рублев попал на Итоговый турнир ATP, не выходя на корт

Это произошло после поражения американца Тейлора Фритца французу Жилю Симону в матче второго круга „Мастерса“ в Париже. Фритц сохранял шансы на Итоговый турнир только в случае победы во Франции, пишет РБК.



Таким образом определились все участники Итогового турнира. На соревнования квалифицировались россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, норвежец Каспер Рууд, грек Стефанос Циципас, серб Новак Джокович и канадец Феликс Оже-Альяссим.

Итоговый турнир ATP должен пройти с 13 по 20 ноября. Его призовой фонд составит рекордные $14,7 млн. Рублеву в двух предыдущих розыгрышах (2020, 2021) не удалось выйти из группы.



Рублев — один из ведущих российских теннисистов последних лет. Он является победителем 15 турниров ATP, обладателем Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года.



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