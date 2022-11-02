Таллинн отправляет четыре машины скорой помощи в Украину

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, Таллинн поддерживает украинцев в это трудное время, и в дополнение к прежним мерам поддержки город окажет Украине дополнительную гуманитарную помощь.

„Мы обратились к городскому собранию с предложением безвозмездно передать два находящихся на балансе города укомплектованных автомобиля скорой помощи Министерству иностранных дел и еще два – городу-партнеру Таллинна Львову. Ранее эти автомобили активно использовались Таллиннской скорой помощью, однако в настоящее время они не используются“, - отметила Бешкина.

Министерство иностранных дел обратилось к Эстонскому союзу скорой помощи, а представитель Львова - к городу Таллинну с просьбой о предоставлении Украине в порядке гуманитарной помощи укомплектованных машин скорой помощи. Таллиннская скорая помощь предложила безвозмездно передать Министерству иностранных дел и городу-партнеру Таллинна Львову по две принадлежащие городу Таллинну машины скорой помощи, которые находятся в распоряжении Таллиннского департамента социальных дел и здравоохранения и на балансе Таллиннской скорой помощи, вместе с соответствующим оборудованием.

Помимо этого, решением городской управы Таллиннской городской канцелярии было выделено из резервного фонда 44 000 евро для оказания поддержки самоуправлениям Житомирской области Украины. Централизованно собранные через Союз городов и волостей Эстонии средства пойдут на обеспечение Житомирской области товарами первой необходимости в условиях продолжающихся военных действий.