Некорректное освещение в эфире дела Марко Михкельсона стало причиной закрытия радиопередачи

„Наша точка зрения и позиция заключается в том, что как сбалансированное журналистское издание, мы по-прежнему разделяем факты и мнения. В этой передаче этот принцип баланса был нарушен. И он был нарушен до такой степени, что мы решили полностью отменить цикл этих передач“, - сказал главный редактор Kuku Мадис Киммель