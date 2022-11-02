Некорректное освещение в эфире дела Марко Михкельсона стало причиной закрытия радиопередачи(3)
Главный редактор радиостанции Kuku Мадис Киммель заявил, что он убрал из эфира политическую программу „Муули и Аавик“ (Muuli ja Aavik) на неопределенный срок из-за заявлений бывшего журналиста и нынешнего политика Isamaa Калле Муули, который в последней передаче поделился деталями судебного иска против Марко Михкельсона.
В среду, 28 октября, Калле Муули, советник министра предпринимательства и информационных технологий Кристьяна Ярвана (Isamaa), в эфире передачи „Муули и Аавкик“ рассказал подробности судебного спора о детях мужа председателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсона (Партия реформ) эфир 28 октября, пишет rus.err.
Согласно принципам журналистской этики, подробности о детях не должны обсуждаться публично таким образом.
„Наша точка зрения и позиция заключается в том, что как сбалансированное журналистское издание, мы по-прежнему разделяем факты и мнения. В этой передаче этот принцип баланса был нарушен. И он был нарушен до такой степени, что мы решили полностью отменить цикл этих передач“, - сказал главный редактор Kuku Мадис Киммель