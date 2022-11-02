ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (252-й день) | СМИ: Из-за мобилизации Россию покинули 400 тыс. россиян

Владимир Зеленский: Ставка России на зиму - вызов всей Европе

Россия в свете массированных ударов по энергообъектам делает ставку на грозящие Украине трудности в предстоящую зиму, заявил украинский президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. „Этот вызов должен рассматриваться именно как вызов всей Европе“, - подчеркнул он. По мнению Зеленского, Москва будет представлять любые зимние трудности Украины „как доказательство несостоятельности объединенной Европы“.

Во Франции в декабре пройдет конференция по вопросам поддержки Украины в зимний период, добавил глава украинского государства, объяснив, что договорился об этом в ходе телефонной беседы с французским президентом Эмманюэлем Макроном.

Высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Москва гипотетически может применить тактическое ядерное оружие в Украине, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке. Президент Путин не участвовал в переговорах, отмечает NYT.

„Уже сам факт, что высокопоставленные российские военные руководители вели такие обсуждения, встревожил администрацию Байдена. Это показывает, насколько российские генералы были разочарованы своими неудачами на местах, и что завуалированные угрозы Путина применить ядерное оружие могут быть не просто словами“, - пишет издание со ссылкой на источники.

Минобороны РФ заявило, что Россия возобновляет реализацию „зерновой сделки“ по безопасному экспорту украинской сельхозпродукции через гуманитарные коридоры в Черном море. В министерстве сообщили, что благодаря ООН и Турции Россия получила необходимые письменные гарантии со стороны Украины о том, что гуманитарный коридор и порты Украины не станут использовать для ведения боевых действий против РФ. „Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения“, - говорится в сообщении Минобороны.