ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (252-й день) | СМИ: Из-за мобилизации Россию покинули 400 тыс. россиян
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Владимир Зеленский: Ставка России на зиму - вызов всей Европе
Россия в свете массированных ударов по энергообъектам делает ставку на грозящие Украине трудности в предстоящую зиму, заявил украинский президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. „Этот вызов должен рассматриваться именно как вызов всей Европе“, - подчеркнул он. По мнению Зеленского, Москва будет представлять любые зимние трудности Украины „как доказательство несостоятельности объединенной Европы“.
Во Франции в декабре пройдет конференция по вопросам поддержки Украины в зимний период, добавил глава украинского государства, объяснив, что договорился об этом в ходе телефонной беседы с французским президентом Эмманюэлем Макроном.
Высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Москва гипотетически может применить тактическое ядерное оружие в Украине, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в американской разведке. Президент Путин не участвовал в переговорах, отмечает NYT.
„Уже сам факт, что высокопоставленные российские военные руководители вели такие обсуждения, встревожил администрацию Байдена. Это показывает, насколько российские генералы были разочарованы своими неудачами на местах, и что завуалированные угрозы Путина применить ядерное оружие могут быть не просто словами“, - пишет издание со ссылкой на источники.
Минобороны РФ заявило, что Россия возобновляет реализацию „зерновой сделки“ по безопасному экспорту украинской сельхозпродукции через гуманитарные коридоры в Черном море. В министерстве сообщили, что благодаря ООН и Турции Россия получила необходимые письменные гарантии со стороны Украины о том, что гуманитарный коридор и порты Украины не станут использовать для ведения боевых действий против РФ. „Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения“, - говорится в сообщении Минобороны.
Из-за мобилизации из России уехали около 400 тысяч россиян, сообщает агентство dpa со ссылкой на западные правительственные источники. В это число не входят люди, покинувшие страну после начала войны. Кроме того, многие россияне „ушли в подполье“, чтобы избежать призыва в вооруженные силы, утверждают источники агентства, не приводя конкретных цифр.
Северная Корея тайно отправляет России „значительное количество“ артиллерийских снарядов, утверждает Белый дом. Американская разведка „все еще следит за этим, чтобы определить, действительно ли поставки были получены“. По словам официального представителя совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Северная Корея „пытается создать впечатление“, будто снаряды отправляют в страны Ближнего Востока или Северной Африки. Кирби подчеркнул, что поставки из КНДР „не изменят ход войны“
Без вести пропавшими сейчас считаются около 7 тысяч украинских военнослужащих, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она призвала родственников и близких пропавших без вести не заниматься их поисками через соцсети.
По словам Маляр, размещение в соцсетях фотографий людей в военной форме и их личных данных может лишь навредить им, если они находятся в плену или вынужденно скрываются на оккупированных территориях и ищут способ вернуться домой.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в своей вечерней сводке о положении на фронте, что российская армия продолжает наступление на трех направлениях в Донецкой области: около городов Бахмут и Авдеевка, а также около села Павловка.
В последние дни представители российских военных заявляли, что захватили село Павловка около Угледара, однако в сегодняшней сводке Генштаба ВСУ сообщается об обстрелах этого населенного пункта со стороны армии РФ.
Что еще сказано в сегодняшней вечерней сводке:
В течение суток российские военные нанесли один ракетный и 12 авиационных ударов, осуществили 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Иранские дроны-камикадзе „Шахед“ ночью атаковали объекты украинской энергетической инфраструктуры в более чем 15 населенных пунктах, в том числе в городе Кременчуг Полтавской области, Угледар и Водяное - в Донецкой области и город Смела Черкасской области.
В Херсонской области продолжается эвакуация местных жителей, в том числе с ее части, расположенной на левом берегу Днепра. Как утверждает Генштаб ВСУ, с 31 октября „из населенного пункта Горностаевка начат вывоз коллаборационистов с семьями, медперсонала и оборудования из центральной районной больницы“.
В населенном пункте Новая Збурьевка (в Скадовском районе Херсонской области) оккупационные власти дали местным жителям три дня для самостоятельного выезда вглубь оккупированной территории или в Россию. Население предупреждено, что с 5 ноября эвакуация будет принудительной.