Силы обороны и Кайтселийт приступают к усилению территориальной обороны(6)
Силы обороны и Кайтселийт начинают доукомплектование территориальной обороны резервистами. В результате в ближайшие годы общая численность штата территориальных частей достигнет 20 000 военнослужащих, сообщает пресс-служба Генерального штаба Сил обороны.
В части территориальной обороны станут определять резервистов с опытом срочной службы, которые на данный момент не приписаны ни к одному из подразделений запаса Сил обороны.
Каждый резервист может проверить свое мобилизационное предписание по адресу www.kaitsevaeteenistus.ee. В случае если вы подходите для зачисления в состав теробороны, вам предложат пройти опросник и выбрать подходящий округ территориальной. Пожалуйста, определитесь с выбором до 30 ноября, в противном случае его могут сделать за вас.
Формирование штата территориальной обороны завершат в течение декабря. Оповещение резервистов об изменении их мобилизационных предписаний будет производится посредством портала www.kaitsevaeteenistus.ee.
Дополнительная информация о территориальной обороне доступна по адресу www.mil.ee/maakaitse. В случае возникновения вопросов пишите на maakaitse@mil.ee.