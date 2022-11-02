Силы обороны и Кайтселийт приступают к усилению территориальной обороны

В части территориальной обороны станут определять резервистов с опытом срочной службы, которые на данный момент не приписаны ни к одному из подразделений запаса Сил обороны.

Каждый резервист может проверить свое мобилизационное предписание по адресу www.kaitsevaeteenistus.ee. В случае если вы подходите для зачисления в состав теробороны, вам предложат пройти опросник и выбрать подходящий округ территориальной. Пожалуйста, определитесь с выбором до 30 ноября, в противном случае его могут сделать за вас.