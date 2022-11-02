Государство закроет в Нарве пешеходный пограничный пункт

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс отметил, что вскоре на Нарвском пограничном кордоне начинаются работы по реконструкции, и на это время сотрудникам нужны новые временные рабочие помещения. „Для этого хорошо подходят строения КПП Narva 2, предназначенные для проверки переходящих границу пешком людей“, - сказал министр.

По словам Ляэнеметса, сейчас для реконструкции зданий кордона и закрытия соединяющего Нарву с Ивангородом пешеходного моста - подходящее время, так как из-за санкций и других мер число переходящих границу людей в значительной мере сократилось, и нет смысла держать в работе несколько погранпунктов. „Люди могут воспользоваться для перехода границы основным погранпунтом, а у Департамента полиции и погранохраны есть возможность использовать человеческие ресурсы с КПП Narva 2 на другом участке работы“, - пояснил министр.

Глава МВД отметил, что за решением не стоят соображения, связанные с безопасностью. „Как мы и ранее говорили, какого-то риска безопасности этот мост из себя не предствляет, потому что его используют только люди с видом на жительсто в Эстонии и граждане. К тому же в ходе анализа и консультаций с местным самоуправлением мы получили подтверждение, что закрытие пешеходного моста существенно повседневную жизнь местных жителей не затронет“, - сказал Ляэнеметс.

КПП Narva 2 планируется закрыть в последнюю неделю ноября. Когда мост вновь откроют, он будет полностью автоматизированным.