Как отреагировала общественность на видео, в котором Март Каллас наехал на велосипедиста(12)
Недавняя публикация ДТП на странице Марта Калласа до сих пор вызывает дискуссию. Пока в комментариях под видео одни обвиняли и критиковали автора, другие осуждали велосипедиста. Неоднозначная реакция побудила политика опубликовать еще один пост, где он подробно разъяснял, что предшествовало наезду в тот вечер. RusDelfi собрал самые популярные комментарии.
Многих людей пост с объяснением не убедил в невиновности автора. Пользователи интернета продолжали наставивать, что на видео и без дополнительных комментариев отчетливо видно, что произошло. А любые „пояснения“ – лишь попытка оправдать свой проступок. Вот, что писали некоторые из них:
„Вы крутой, однако. Сбиваете велосипедиста и продолжаете качать права. 42 года за рулем, а культуры вождения напрочь отсутствует. Хороший пример.“
„Вы, чертовы старики, только и умеете угрожать кому-то через стекло машины, поигрывая в крутого парня. Невероятная наглость и чувство безнаказанности. Лучше даже не буду говорить, что бы я сделала с таким водителем. Видно, что государство пытается силой направлять движение по всей стране только ради пользы водителей.“
„Сидите в машине, которая весит несколько тонн и боитесь нападения пешехода?“
„Фантастическая попытка оправдать намеренный наезд! Больше похоже на „малыш из детского сада направил на меня ветку, поэтому я выстрелил ему в ногу“.
Сторонники политика в большей степени обращали внимание на неприемлимое поведение велосипедиста в этом конфликте и даже считали это провокацией.
„Из-за таких идиотов я завел себе видеорегистратор. Теперь хоть есть шанс что-то доказать!“
„Когда дело доходит до политика EKRE, то даже его чихание на улице - преступление, пробуждает широкий общественный интерес и заслуживает презрительного освещения в СМИ как минимум месяц! На этом фоне даже самое большое преступление – детская игра“
„Люди добрые, посмотрите внимательно несколько раз: мужчина поднял велосипед и бросил на капот! Это определенно нанесло ущерб. За ремонт нужно взыскать с велосипедиста. Хорошо, что есть видео. На Марта вину не скинешь, как будто это он протаранил“.
„Немного тревожно, что на наших улицах на каждом шагу можно увидеть не знающих языка и агрессивных чуваков, которые так же далеки от человекоподобного общения, как обезьяна от ядерной физики.“
„Удивительно, что нормальному человеку приходится сталкиваться с такой грязью. К тому же нужно иметь много терпения, чтобы в конце не стать виноватым.“
„Может заметили, что велосипедист был пьян! Даже в легком опьянении не допускается участие в дорожном движении. Кроме того, был совершен вандализм в отношении другой стороны“.
Были и те, кто не принимал ничью сторону.
„Очень неоднозначная ситуация. Велосипедист ездит ночью без света – таких действительно трудно заметить и аварии в таком случае просто неизбежна. А вот то, что Вы, Март, намеренно нахели на этого несчастного велосипедиста после остановки машины – очень похоже, на то, что вы пытались его убить. Или что у вас в голове? Некрасивая история.“
„Странный пост. На видео точно никто не прыгает на капот, очевидно, что водитель сбил велосипедиста. Дождя на самом деле тоже не было. При этом не оправдываю поведение велосипедиста и отсутствие защитных средств, но зачем в свои объяснения добавлять такой бардак? И слепые кудахчут в унисон.“
Два года назад Март Каллас критиковал Таллиннскую велосипедную стратегию. Ее суть заключалась в том, чтобы за 10 лет построить в столице сеть безопасных и удобных велодорожек. Основная претензия политика сводилась к тому, что велосипедистам, которых по его мнению в городе очень мало – только „курьеры-иностранцы и истинные энтузиасты“ – присваиваются большие преимущества в ущерб большинству. Авторы этой стратегии как раз утверждают, что для безопасности велосипедистов их количество надо увеличивать. В этом случае другие участники дорожного движения начнут привыкать к велосипедистам и будут их учитывать.
Согласно статистике департамента транспорта за последние три года в авариях погибло 12 велосипедистов, а пострадало – 944.