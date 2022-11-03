Как отреагировала общественность на видео, в котором Март Каллас наехал на велосипедиста

Многих людей пост с объяснением не убедил в невиновности автора. Пользователи интернета продолжали наставивать, что на видео и без дополнительных комментариев отчетливо видно, что произошло. А любые „пояснения“ – лишь попытка оправдать свой проступок. Вот, что писали некоторые из них:

„Вы крутой, однако. Сбиваете велосипедиста и продолжаете качать права. 42 года за рулем, а культуры вождения напрочь отсутствует. Хороший пример.“

„Вы, чертовы старики, только и умеете угрожать кому-то через стекло машины, поигрывая в крутого парня. Невероятная наглость и чувство безнаказанности. Лучше даже не буду говорить, что бы я сделала с таким водителем. Видно, что государство пытается силой направлять движение по всей стране только ради пользы водителей.“

„Сидите в машине, которая весит несколько тонн и боитесь нападения пешехода?“

„Фантастическая попытка оправдать намеренный наезд! Больше похоже на „малыш из детского сада направил на меня ветку, поэтому я выстрелил ему в ногу“.

Сторонники политика в большей степени обращали внимание на неприемлимое поведение велосипедиста в этом конфликте и даже считали это провокацией.

„Из-за таких идиотов я завел себе видеорегистратор. Теперь хоть есть шанс что-то доказать!“

„Когда дело доходит до политика EKRE, то даже его чихание на улице - преступление, пробуждает широкий общественный интерес и заслуживает презрительного освещения в СМИ как минимум месяц! На этом фоне даже самое большое преступление – детская игра“

„Люди добрые, посмотрите внимательно несколько раз: мужчина поднял велосипед и бросил на капот! Это определенно нанесло ущерб. За ремонт нужно взыскать с велосипедиста. Хорошо, что есть видео. На Марта вину не скинешь, как будто это он протаранил“.

„Немного тревожно, что на наших улицах на каждом шагу можно увидеть не знающих языка и агрессивных чуваков, которые так же далеки от человекоподобного общения, как обезьяна от ядерной физики.“