NYT: военное руководство России обсуждало применение ядерного оружия в Украине

По словам нескольких источников газеты в администрации США, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Москва может применить тактическое (сравнительно маломощное) ядерное оружие в Украине. Правительству США об этом стало известно в середине октября, а сами обсуждения, по данным издания, проходили „недавно“.

Владимир Путин в этих обсуждениях участие не принимал, говорится в статье.

Издание отмечает, что сам факт таких обсуждений говорит о том, насколько российские генералы разочарованы результатами наземной операции, и что угрозы Владимира Путина применить ядерное оружие могут быть не просто словами.

При этом американские высокопоставленные собеседники NYT сказали, что не видели доказательств того, что в России перемещают ядерное оружие или предпринимают другие шаги для подготовки к удару.

По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2000 единиц тактического ядерного оружия. Такое вооружение никогда не применялось на поле боя.

Разговоры о ядерном ударе

В начале российского вторжения в Украину об использовании тактического или малого ядерного боеприпаса со стороны России говорили все стороны. К такому шагу призывали депутаты Госдумы и глава Чечни Рамзан Кадыров, о серьезности этого риска предупреждали президент Украины Владимир Зеленский и директор ЦРУ Уильям Бернс.

Разговоры о возможном применении ядерного оружия усилились после того, как Россия потерпела несколько поражений сначала в Харьковской области, а затем и в Херсонской.

Владимир Путин недонократно выступал с завуалированными угрозами применения ядерного оружия. „При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф“, - говорил Путин в телеобращении 21 сентября - тогда в России была объявлена мобилизация.

Под угрозой территориальной целостности могло подразумеваться и контрнаступление Украины в Херсонской области, часть которой Россия (вместе с тремя другими регионами Украины) оккупировала в начале войны, и аннексировала осенью.