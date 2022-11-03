Мнение
03.11.2022, 09:00

МНЕНИЕ | Война российского телевизора с эстонским холодильником

 
Ольга Штраубе
редактор рубрики мнений
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Shutterstock

Нет смысла делать вид, что значительная часть русскоязычного населения Эстонии не поддерживает российскую захватническую войну в Украине, пишет редактор рубрики мнений RusDelfi Ольга Штраубе.

Некоторое время назад мой коллега из редакции RusDelfi, делающий материалы из Украины, опубликовал на своей стене в социальной сети фотографии украинского дома, разграбленного российскими солдатами. Он выставил только фотографии без комментариев, но эти кадры сказали больше, чем слова: на стенах обычного кирпичного дома российские солдаты намалевали „Здесь жил фашист“, „Смерть фашизму“, „Россия хочет мира“, „Укроине мира“ и т. д. (орфография авторов этих надписей сохранена). Как и в других подобных постах, люди поставили бы плачущие смайлики, и на этом бы все и закончилось, но вместо этого в комментариях под постом появился агрессивный русскоязычный комментатор, который начал обвинять моего коллегу в предвзятости и толкании „повестки Delfi“. Ситуация продолжила развиваться, как в меме, где Лукашенко на встрече с Путиным в марте этого года с горящими глазами объявляет, что „я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение“, и обещает достать карту.

За этим последовала пламенная речь о том, что в Украине не российская армия убивает мирных жителей и уничтожает их имущество, а украинские солдаты-неонацисты пытают и убивают пленных, а россияне „кормят, лечат и выполняют Женевскую конвенцию“. Комментатор заявил, что эти секреты ему раскрыли беженцы, прибывшие из Украины, хотя, объективно говоря, это просто пропагандистская формула, которая сейчас звучит „из каждого утюга“ в российском государственном медийном пространстве. Разница лишь в том, что это не кремлевский пропагандист и не представитель „глубинного народа России“, а человек, большую часть жизни проживший в свободной и демократической Эстонии, и на самом деле относительно известный в эстонском обществе благодаря своей повседневной деятельности, которая, кстати, основана на деньгах местных налогоплательщиков.

RusDelfi
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