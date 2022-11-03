МНЕНИЕ | Война российского телевизора с эстонским холодильником

Некоторое время назад мой коллега из редакции RusDelfi, делающий материалы из Украины, опубликовал на своей стене в социальной сети фотографии украинского дома, разграбленного российскими солдатами. Он выставил только фотографии без комментариев, но эти кадры сказали больше, чем слова: на стенах обычного кирпичного дома российские солдаты намалевали „Здесь жил фашист“, „Смерть фашизму“, „Россия хочет мира“, „Укроине мира“ и т. д. (орфография авторов этих надписей сохранена). Как и в других подобных постах, люди поставили бы плачущие смайлики, и на этом бы все и закончилось, но вместо этого в комментариях под постом появился агрессивный русскоязычный комментатор, который начал обвинять моего коллегу в предвзятости и толкании „повестки Delfi“. Ситуация продолжила развиваться, как в меме, где Лукашенко на встрече с Путиным в марте этого года с горящими глазами объявляет, что „я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение“, и обещает достать карту.