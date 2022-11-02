Россия согласилась возобновить участие в „зерновой сделке“
Россия и Турция объявили о возобновлении работы „зернового коридора“. Минобороны России утверждает, что Москва получила письменные гарантии от Украины о неиспользовании его для ведения боевых действий. Россия приостановила участие в „Черноморской зерновой инициативе“ несколько дней назад после атаки дронов.
Россия объявила о приостановке выполнения стамбульских соглашений об экспорте украинского зерна в субботу. Поводом стала атака беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе. Россия обвинила Украину в использовании коридора безопасности для судов с зерном для нападения на ее флот в аннексированном Крыму.
Украина не брала на себя ответственность за эту атаку. Президент Владимир Зеленский говорил, что Москва могла воспользоваться другим поводом, чтобы выйти из „зерновой сделки“, заключенной в июле при посредничестве Турции и ООН.
Проход судов по „зерновому коридору“ в Черном море после этого продолжился, несмотря на отказ представителя России в совместном координационном центре согласовывать маршрут. Однако накануне вечером стало известно, что в среду, 2 ноября, ни одна из сторон - ООН, Турция, Россия и Украина - гуманитарный конвой не согласовала.
Во вторник состоялись телефонные разговоры как президентов, так и министров обороны России и Турции. Кремль в своем заявлении указывал, что Москва условием возвращения в сделку назвала „реальные гарантии“ Киева о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях.
Что говорят в Москве
Теперь министерство обороны России утверждает, что получило „письменные гарантии“ Украины о неиспользовании „зернового коридора“ и украинских портов для ведения „боевых действий против России“. Гарантии, согласно заявлению, получены благодаря участию ООН и Турции.
„Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения - инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины (“Черноморская инициатива“)“, - говорится в заявлении минобороны России.
Два дня назад российский президент Владимир Путин говорил, что Россия не вышла из „зерновой сделки“, а лишь приостановила участие в ней. Связь между атакой дронов на корабли Черноморского флота и экспортом украинского зерна он объяснял так: „Эти беспилотники, как подводные, так и воздушные, частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно с Украины“.
Западные страны и Украина сочли аргументы Москвы в пользу приостановки „зерновой сделки“ неубедительными и требовали пересмотреть решение об отказе от нее. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывал стороны как можно скорее договориться о продлении срока соглашения, который истекает 19 ноября.
Давление Турции?
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о возобновлении работы „зернового коридора“ незадолго до заявления минобороны России, выступая в турецком парламенте.
„После телефонного разговора, который мы провели вчера с Путиным, министр обороны России господин Шойгу позвонил нашему министру национальной обороны Хулуси Акару и сказал, что поставки зерна будут продолжаться согласно ранее принятым договоренностям с 12:00 сегодня“, - сказал Эрдоган.
Высокопоставленные украинские чиновники в среду выразили признательность Турции и ООН за их роль в решении России возобновить участие в сделке, пишет Рейтер. На условиях анонимности один из чиновников сказал агентству, что считает это результатом давления Турции на Россию. Министр инфраструктуры Александр Кубраков выразил признательность Эрдогану и Гутерришу.
Атака дронов
Путин и минобороны России называли атаку беспилотников на корабли Черноморского флота террористической.
С такой квалификацией не соглашались аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они указывали, что в состав флота входят три фрегата, на вооружении которых есть ракеты „Калибр“. Такими ракетами и дронами Россия уже три недели обстреливает украинскую энергетическую инфраструктуру. В связи с этим ISW считает корабли законной военной целью.
Россия заявляла, что помимо кораблей могли пострадать гражданские суда. Потери Черноморского флота российские военные оценивали как несущественные - повреждение получил морской тральщик „Иван Голубец“. ISW ставил под сомнение такую оценку ущерба.
На атаку беспилотников в Севастополе Москва ответила не только приостановкой „зерновой сделки“, в результате которой из Украины смогли уйти десятки судов с зерновыми, но и новым массированным ударом по объектам энергетической инфраструктуры.