Россия согласилась возобновить участие в „зерновой сделке“

Россия объявила о приостановке выполнения стамбульских соглашений об экспорте украинского зерна в субботу. Поводом стала атака беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе. Россия обвинила Украину в использовании коридора безопасности для судов с зерном для нападения на ее флот в аннексированном Крыму.

Украина не брала на себя ответственность за эту атаку. Президент Владимир Зеленский говорил, что Москва могла воспользоваться другим поводом, чтобы выйти из „зерновой сделки“, заключенной в июле при посредничестве Турции и ООН.

Проход судов по „зерновому коридору“ в Черном море после этого продолжился, несмотря на отказ представителя России в совместном координационном центре согласовывать маршрут. Однако накануне вечером стало известно, что в среду, 2 ноября, ни одна из сторон - ООН, Турция, Россия и Украина - гуманитарный конвой не согласовала.

Во вторник состоялись телефонные разговоры как президентов, так и министров обороны России и Турции. Кремль в своем заявлении указывал, что Москва условием возвращения в сделку назвала „реальные гарантии“ Киева о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях.

Что говорят в Москве

Теперь министерство обороны России утверждает, что получило „письменные гарантии“ Украины о неиспользовании „зернового коридора“ и украинских портов для ведения „боевых действий против России“. Гарантии, согласно заявлению, получены благодаря участию ООН и Турции.

„Российская Федерация считает, что полученные гарантии на данный момент представляются достаточными и возобновляет реализацию соглашения - инициатива по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины (“Черноморская инициатива“)“, - говорится в заявлении минобороны России.