02.11.2022, 18:19
Количество нуждающихся в продовольственной помощи удвоилось. Государство предлагает ввести современную систему купонов(11)
ФОТО: | Delfi Meedia
В связи с ростом числа нуждающихся значительно выросла нагрузка на отделения Эстонского продовольственного банка. Государство нашло выход из положения и предлагает ввести систему купонов. Планируется начать выдавать продовольственные ваучеры или карточки, по которым впредь нуждающиеся сами смогут выбрать необходимые товары в магазине, пишет издание Maaleht.