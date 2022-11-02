Количество нуждающихся в продовольственной помощи удвоилось. Государство предлагает ввести современную систему купонов

На этой неделе нуждающимся начали раздавать продовольственную помощь, закупленную государством. За год количество нуждающихся выросло более чем в два раза, в ноябре через Продовольственный банк продовольственную помощь получит 26 331 человек.

Как сказала советник Министерства социальных дел Теа Варрак, одной из причин, по которой значительно выросло количество нуждающихся в помощи, стало прибытие в местные самоуправления украинских беженцев. Беженцы получают пособия на равных с местными жителями основаниях, что и отразилось на цифрах получающих продовольственную помощь. „Среди получающих продовольственную помощь примерно половину составляют местные жители и половину беженцы“, - сказала Варрак газете Maaleht.