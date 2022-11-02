„Теперь они мертвые“. Волонтер с линии фронта в Донбассе о том, как проходит эвакуация и почему кто-то выбирает остаться под огнем

Но самое тяжелое - это люди, сидящие в своих разбитых домах и отказывающиеся выезжать, несмотря на мольбы родственников, волонтеров и военных. К сожалению, несколько человек, которых мы не смогли уговорить, теперь уже 200-е. Но зато более 40 человек, которых мы смогли вывезти за эти дни, теперь находятся в безопасности.

— Село Терны, серая зона на линии фронта. Мы работаем в нем уже несколько дней, эвакуируя местных жителей из-под обстрелов. Поездка тяжелая: плотный артиллерийский огонь, сопровождающий движение наших машин. [Российский беспилотник] „Орлан“, кружащий где-то над головой, попытка русских прорвать трассу, автоматный бой в 100 метрах от нас.

Корреспондент „Спектра“ поговорил по телефону с его братом Игнатом об эвакуационной работе на передовой в районе Бахмута и Соледара, одних из самых горячих точек Донецкой области.

Впервые в качестве волонтера Игнат оказался на войне в Украине в 2016 году. Сейчас он вместе со старшим братом Филиппом и мамой Викторией вывозят жителей из охваченной войной Донецкой области. Братья — подданные Великобритании, их мама Виктория Ивлева — российский фотограф и журналист, открыто поддерживающая Украину с 2014 года. Последние годы Игнат жил в Москве, а в конце февраля они с мамой решили приехать в Украину, где уже несколько лет живет Филипп, чтобы вместе вывозить из-под огня гражданских. Филипп недавно получил осколочное ранение, но из рядов помощников не выбыл.

„Нет, люди не готовы. Даже под очень жесткими обстрелами они продолжают там оставаться. У нас каждый день появляются новости о людях, которых мы уговариваем выехать и которые отказались, и теперь они 200-е. За последние 4 дня у нас шесть человек, которых мы уговаривали выехать, отказались, и теперь они мертвые“, — говорит корреспонденту „Спектра“ волонтер Игнат Ивлев-Йорк, уточняя, что большинство мирных жителей из мест боев все же выезжает. Его команде, по словам Игната, удалось эвакуировать более 1000 человек.

— Почему люди не хотят уезжать?

— Люди даже при таких обстоятельствах думают, что, наверно, это их как-то обойдет, это попадет к соседу, но не ко мне, я буду в порядке. Многие думают, что, если они сидят в подвалах, то будут в безопасности.

Не так давно мы эвакуировали одного мужчину из села Ямполь под Лиманом, и он рассказал, что пошел клеить окна, а в этот момент был прилет, и его жену разорвало на части. Она сидела в подвале, а он остался жив, потому что вышел из подвала. Такая абсурдная ситуация.

Это как бы ощущение, что я в домике - значит, я в безопасности, совершенно не соответствует действительности. Есть люди, которые попробовали выехать, у них не получилось. Может быть, они попались на каких-то аферистов или, может, их кто-то где-то обманул. Теперь они приезжают обратно и не верят никому.

Есть у нас такая семья в селе Бахмутское, живет прямо на линии фронта. Последний раз, когда я к ним заходил, в 150 метрах от их дома идут бои. А они мне говорят, что нет, мы никому не верим, мы будем здесь. Я им объясняю, что либо они погибнут, либо их насильно эвакуируют в Первомайск, потому что ситуация на фронте неблагоприятная, фронт все ближе и ближе к ним. Они говорят: нет, мы надеемся. С такими людьми, конечно, сложно. Их сложно уговорить, они попробовали, у них не получилось, и они ни во что не верят.

— А какая основная возрастная категория так называемых отказников на выезд?

— Да разные. Бахмут - большой город, там много людей живет, и остается много людей - разных возрастов и категорий. И молодых, и средних лет, и постарше. Много сел, где люди никогда вообще не выезжали за пределы областного центра в своей жизни, а тут им предлагают неизвестно куда поехать. Но есть и другие истории.