Баскетбол
02.11.2022, 20:27

ВИДЕО | „Калев/Крамо“ одержал разгромную победу в еврокубках

 
Kalev/Cramo vs Gröningeni Donar.
Kalev/Cramo vs Gröningeni Donar.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

В среду баскетбольный клуб „Калев/Крамо“ одержал очередную победу в Кубке Европы ФИБА, обыграв на выезде голландский „Донар Гронинген“ 94:41.

„Калев\Крамо“ отлично начал матч и выиграл первую четверть со счетом 24:8. К концу второй четверти эстонский клуб увеличил разницу в счете 52:14. В третьей четверти хозяева набрали очков больше, чем за две четверти (16), но к началу четвертой четверти хозяева уступали со счетом 30:73. Последняя четверть превратилась в формальность, которую эстонский клуб выиграл со счетом 11:21.

Лучшими в составе „Калева\Крамо“ стали: Мартиньш Мейерс, набравший 15 очков, Уэсли ван Бек 13, Артур Конончук и Таави Юркатамм набрали по 12 очков. В голландском клубе то лучшим игроком стал Клей Маунс, набравший 10 очков.

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