ВИДЕО | „Калев/Крамо“ одержал разгромную победу в еврокубках

„Калев\Крамо“ отлично начал матч и выиграл первую четверть со счетом 24:8. К концу второй четверти эстонский клуб увеличил разницу в счете 52:14. В третьей четверти хозяева набрали очков больше, чем за две четверти (16), но к началу четвертой четверти хозяева уступали со счетом 30:73. Последняя четверть превратилась в формальность, которую эстонский клуб выиграл со счетом 11:21.