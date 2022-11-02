„В нас есть нотки имперскости и фашистскости“: Олег Тиньков заявил, что в войне виноват народ

Ты упомянул, что тебе стыдно, что ты - русский, что ты ничего общего не хочешь иметь с Россией.

В моменте - точно. Когда они покаются, заплатят контрибуцию Украине, посыпят голову пеплом... Пока не произойдет то, что не произошло в 1991 году - признают коммунизм и путинизм преступлением - как сделали немцы, условно говоря. Только тогда я буду снова русским.

Война - это ответственность власти? Или всех?

В данном случае это - ответственность Путина, войну он развязал. А Путина выбрали люди - я за него точно не голосовал. Я даже против него протестовал - выходил в 2012 году на Пушкинскую площадь. По-моему, два дня там все было, вот два дня я туда приезжал. Виноват ли народ? Ну конечно, да. Условно, по мнению, например, Невзорова Александра, русский народ виноват, потому что это - народ-империалист. И действительно, в нас нотки имперскости и фашистскости есть и были. Например, вспомним отношение к гастарбайтерам в Москве - „только лицам славянской национальности“ и так далее.

Я недавно видел ТикТок - красивая девушка модельной внешности, киргизка, говорит: „Что, понаехали к нам, люди славянской национальности? Так, квартиры сдаем только лицам киргизской национальности и на работу устраиваем, только если знаете киргизский язык, славян не берем“. Как тебе после этого ролика может быть не стыдно быть русским? Конечно, тебе стыдно, потому что в моем офисе к киргизам так и относились.

Виноваты ли люди? Да, но не все. Мне больше нравится позиция Арестовича, который говорит, что нужно будет налаживать когда-то мосты и не надо „сжигать“ совсем их. Не нужно всех мазать одной краской.