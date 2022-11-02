ВИДЕО | Пярнуский „Садам“ потерпел крупное поражение от португальского клуба в еврокубках

„Порту“ выиграли первую четверть со счетом 25:24 и вышел вперед на 12 очков со счетом 47:35 к концу второй четверти. В третьей четверти пярнуские баскетболисты с трудом забрасывали мячи, а хозяева уже увеличили отрыв до 73:47. В последней четверти изменений не произошло, и баскетболисты „Порту“ одержали уверенную победу с отрывом в 23 очка.