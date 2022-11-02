Шок на Олимпиаде в Австрии: сразу две смерти. Оргкомитет Игр не хотел признавать вину

В Инсбруке-1964 состоялся дебют санного спорта как олимпийского вида. Вообще, впервые саночники должны были спуститься по олимпийской трассе еще в Скво-Вэлли, однако тогдашние хозяева Игр американцы отказались заниматься постройкой инфраструктуры. Австрийцы же избегать презентацию не захотели и за год до Олимпиады пригласили саночников на тестовые заезды, пишет Sport24.

Уже непосредственно перед Олимпиадой спортсмены потихоньку начали заселяться в деревню и проводить тренировки. Великобританию в санном спорте должен был представить Казимеж Кей-Скшипецкий (поляк по происхождению). Но на одной из тренировок спортсмен не справился с управлением саней и вылетел из желоба, преодолел по воздуху около 15 метров и болезненно приземлился — переломы черепа, таза, другие повреждения. От полученных увечий Казимеж скончался в больнице, на церемонии открытия Игр его память почтили минутой молчания. А на трассе появились дополнительные борта.

К Инсбруку-1964 горнолыжный спорт уже прочно входил в олимпийскую семью, в Австрии результаты спортсменов впервые планировали фиксировать с точностью до сотых долей секунды. Увы, 19-летний австралиец Росс Милн времени в олимпийский зачет так и не занес — на одной из тренировок он на огромной скорости врезался в дерево.

В оргкомитете Игр не хотели признавать вину со своей стороны: согласно их риторике, спортсмены из „традиционно негорнолыжных“ регионов должны полностью брать на себя всю ответственность, если хотят соревноваться на высоких скоростях. Однако австралийцы настаивали, что причиной трагедии стала плохая организация тренировочных заездов: Росс выполнял свою попытку, неожиданно увидел перед собой других горнолыжников и был вынуждено резко свернуть, потому и вылетел с трассы, врезавшись в дерево.

В итоге к старту Игр горнолыжная трасса получила по бокам дополнительные ограждения, а деревья обмотали сетками и подушками из соломы.

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