ОТ РЕДАКЦИИ | Политики, время оставить лозунги и заняться решением насущных проблем

В марте следующего года в Эстонии пройдут очередные выборы в Рийгикогу. Близость выборов в медийном пространстве ощущается с каждым днем все сильнее. На этих выборах будут представлены три партии, которые мечтают о победе, - EKRE, центристы и реформисты - и три партии, для которых важно преодолеть избирательный порог в 5%, - социал-демократы, Isamaa и Eesti 200.

Мартовские выборы могут стать настоящим сюрпризом, ведь на кону стоит многое. Времена в Эстонии и в мире очень тяжелые: одновременно мы столкнулись с кризисом безопасности и энергетическим кризисом, с гуманитарным кризисом в виде наплыва украинских беженцев, с сумашедшей инфляцией, „благодаря“ которой Эстония вышла на первое место в Европе. Однако выступления эстонских политиков показывают, что они занимаются формированием фона, на котором кризис просто блекнет. Вместо того, чтобы выдвинуть свою программу по преодолению энергетического кризиса и смягчению последствий инфляции, главные политические силы Эстонии увлеченно атакуют своих оппонентов.

Страх очень сильная эмоция, но иногда ее удается превратить в гнев. Политические кампании наших политиков все чаще характеризуются демонизацией соперников. Именно такие простые ярлыки как „вор“, „педофил“ или „кремлевский агент“ для большниства понятнее, чем сложные цифры, дающие представление о состоянии нашей экономики. И если на подрыв репутации и позиции политического соперника тратится больше усилий, чем на программу по выводу целой страны из кризиса, то дело очень плохо, и наши политики явно переживают кризис идей.

Безусловно, найдутся люди, которым такая политическая „борьба в грязи“ придется по душе, но у этой монеты есть вторая сторона: все больше и больше людей разочарованно отворачиваются от эстонской политики. Не исключено, что такое развитие событий удовлетворит многих эстонских политиков, которые вне выборов и предпочли бы, чтобы общество забыло об их обещаниях, но для самого общества это плохой знак. Эстонская политика имеет давние традиции, которые восходят к довоенному времени, когда движение „вапсов“ (ветеранов Освободительной войны) боролось против всех вокруг, и все боролись против них. До того, как Эдгар Сависаар окончательно потерял свое политическое значение, вся интрига эстонской политики строилась исключительно на двух крайностях - „за Сависаара“ или „против Сависаара“. И очевидно, что нашим политикам боязно оставить некрасивую привычку густо мазать оппонентов черной краской и бросать обществу простые и понятные лозунги, выйти из накатанной колеи в реальный мир, где придется заниматься решением насущных проблем.