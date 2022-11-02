„Каждый из нас считает себя виноватым“. Как россияне семьями уходят на войну

„Когда сыну пришла повестка в ходе частичной мобилизации, отец, даже не обращаясь в военкомат, сразу поехал с ним на сборный пункт в Камышине, где заявил, что хочет участвовать в специальной военной операции добровольцем. Конечно, ему с таким опытом боевой подготовки и владения оружием не смогли отказать, да и возраст вполне ещё подходящий - 45 лет. Служить будут вместе, прикроют друг друга, помогут, поддержат. Возвращайтесь скорее с победой!“ - так 3 октября рассказывала читателям газета „Уезд. Вести Камышинского района“ об отправке на фронт Алексея и Василия Калианиди. На войну отец и сын отправились из Петрова Вала - небольшого городка в Волгоградской области неподалеку от Камышина.

В январе 2021 года Алексея призывали на срочную службу. Перед отправкой в военкомат отец лично побрил сына, а его мама потом отсчитывала месяцы и дни до его возвращения домой. Когда Алексей, отслужив, вернулся в Петров Вал в начале 2022 года, он решил пойти учиться на машиниста, планировал связать жизнь с железной дорогой, как и его отец, который работает в ВО ВЖТ - ведомственной (военизированной) охране железнодорожного транспорта.

Калианиди-старший - ветеран боевых действий в Чечне, так что когда сына мобилизовали, решил отправиться на войну вместе с ним. Алексей же после объявления мобилизации и получения повестки успел перед отправкой на фронт жениться 24 сентября.

„В глаза-то смотреть тяжело“

Но воевали отец и сын вместе совсем недолго. Уже 21 октября в той же газете „Уезд“ вышла новая статья: „И плакали небеса, не смывавшие своими струями слёз, которые катились по щекам детей, подростков, седых мужчин, совсем молодых женщин и всех-всех, кто пришёл проводить в последний путь земляка - двадцатилетнего петроввальца Алексея Калианиди“.

Василия Калианиди на похоронах сына не было. С ранениями он находится на лечении в московском военном госпитале имени Бурденко.