Четыре причины для беспокойства по поводу потепления климата Эстонии

За последние 60 лет средняя температура в Эстонии повысилась на 1,2 градуса. Если мы перешагнем границу в 1,5 градуса, что, вероятно, произойдет уже через десять лет, нам придется учитывать четыре типа риска, которые напрямую влияют на нашу повседневную жизнь, включая здоровье и питание.