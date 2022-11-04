Четыре причины для беспокойства по поводу потепления климата Эстонии
За последние 60 лет средняя температура в Эстонии повысилась на 1,2 градуса. Если мы перешагнем границу в 1,5 градуса, что, вероятно, произойдет уже через десять лет, нам придется учитывать четыре типа риска, которые напрямую влияют на нашу повседневную жизнь, включая здоровье и питание.
Все более безумные волны жары
С 2000 года серьезные волны аномальной жары в Европе значительно участились. Рейтинг лет с аномальной жарой возглавляет 2010 год, когда из-за жары в Восточной Европе умерло 55 000 человек.
Да и у нас свежи воспоминания об июньской жаре уходящего года, когда температурный рекорд 1905 года был превышен на 0,6 градуса и возник эффект тропических ночей.
В последние десятилетия средняя температура волн аномальной жары в Эстонии составляет от 30 до 32 градусов, что не кажется такой уж высокой по сравнению с остальной Европой. Но этого достаточно для увеличения числа тепловых ударов, респираторных, сердечно-сосудистых и глазных заболеваний, а также случаев рака кожи. Кроме того, жара способствует распространению инфекционных заболеваний, влияет на производительность труда, ухудшает условия жизни и общее самочувствие.
Хотя обусловленный изменением климата тепловой стресс в Северной Европе пока меньше, чем в остальной Европе, мы здесь, на севере, по словам биолога и эколога Авелийны Хельм, гораздо хуже подготовлены к аномальной жаре, чем жители южных регионов. „Ни жители Эстонии, ни здания, ни инфраструктура, ни эстонская природа не готовы справляться с 40-градусной жарой. Однако вероятность все более высокой температуры воздуха летом увеличивается с каждым годом“, – предупреждает она.
Справляться в условиях аномальной жары может помочь умелое планирование городов и инфраструктуры. „В первую очередь следует избегать создания больших площадей с твердым покрытием и появления „каменных джунглей“, усиливающих воздействие жары: так, например, при температуре воздуха в 30 градусов температура поверхностей с твердым покрытием может составлять 50 градусов. Если еще и движение воздуха медленное, то в городах возникают „острова тепла“, – отмечает Хельм. „Если в городах достаточно зелени, деревьев и тенистых мест, а вместо больших площадей с твердым покрытием созданы улицы с зелеными насаждениями, то риск возникновения островов тепла ниже“.
Стоит отметить, что в будущем помимо волн аномальной жары не исключены и волны аномального холода. Общий прогноз для Европы указывает на уменьшение волн холода, но локально они все же случаются. К сожалению, волны холода не уравновешивают общее потепление.
Засуха или урожай?
В Северной Европе урожайность некоторых злаков и скорость роста деревьев могут в будущем даже увеличиться, но это при условии, что глобальное потепление не превысит предела в 2 градуса. Влияние этого на производство продуктов питания в нашем регионе является как положительным, так и отрицательным. С одной стороны, ускоряется развитие сельскохозяйственных культур и удлиняется вегетационный период, что позволит нам выращивать новые виды и сорта растений. Также будет длиннее период использования пастбищ. С другой стороны, продолжительная засуха может снизить урожайность сельскохозяйственных культур, что приведет к сокращению количества и доступности продовольствия и повышению цен на него.
Можно отметить продолжительную засуху 2018 года, в результате которой урожайность злаков, то есть урожай с гектара, оказалась на 40% ниже, чем в предыдущие годы.
Последствия изменения климата наиболее серьезны для производства продуктов питания. На Эстонию влияют как наши собственные все более непредсказуемые погодные условия, так и новые вредители и болезни, а также внешние факторы.
„На нас сильно влияет происходящее в мире, и, если, например, засухи или экстремальные погодные условия в Южной Европе несколько лет подряд будут сильно тормозить производство продуктов питания, это коснется и нас – либо будут нарушены существующие цепочки поставок, либо мы столкнемся с нехваткой многих продуктов питания“, – объясняет Хельм.
Из-за засухи в колодцах не будет воды
Серьезная нехватка воды в основном угрожает Центральной и Южной Европе, но такое влияние не обходит стороной и Эстонию. Когда зимы становятся теплее, а осень более дождливая, в грунтовые воды просачивается значительно больше ливневых вод.
Для владельцев мелких колодцев такая ситуация благоприятна, поскольку нет риска пересыхания. Однако, если засушливые периоды весной и летом станут более продолжительными, то близким к поверхности почвы слоям подземных вод может угрожать падение уровня.
„В условиях Эстонии мы должны учитывать, что во время длительных периодов засухи мелкие колодцы могут даже пересохнуть“, – поясняет советник отдела водных ресурсов Министерства окружающей среды Агне Арувяли.
Продолжительная летняя засуха вынуждает поливать сельскохозяйственные угодья, в то время как уровень воды водно-болотных угодий и водоемов значительно снижается. Да и в Эстонии уже знакома ситуация, когда в скудные на осадки периоды поверхностных вод для орошения не хватает и приходится использовать подземные воды. Так, например, в минувшее, бедное на осадки лето уровень воды в Соодласком водохранилище был очень низким. А в волостях Виймси и Харку пришлось даже ввести ограничения на водопользование, поскольку местные жители в жару начали использовать для полива питьевую воду.
Затопит ли город?
В условиях продолжающегося потепления, повышения уровня моря и частоты проливных дождей в Европе возрастает риск наводнений. Как на морском побережье, так и у рек.
И если в Северной Европе риск выхода рек из берегов ниже, то с прибрежными территориями ситуация скорее противоположная. В Эстонии составлены карты сценариев вероятности затопления прибрежных территорий, которые помогают планировать действия в таких случаях.
Конечно, мы также должны учитывать обусловленные ливнями наводнения, особенно в городах. Затопленные летом улицы и парковки мы видели и в городах Эстонии. Например, летом 2021 года случились наводнения в Тарту и Таллинне, а в 2020 году – в Пярну.
„В Эстонии мы можем радоваться тому, что сохранили как естественные прибрежные территории на берегу моря, так и пойменные луга вдоль крупных рек“, – говорит Хельм, добавляя, что заливные луга, словно буфер, играют чрезвычайно важную роль в защите от наводнений городов и населенных пунктов. „Странам Центральной и Западной Европы, сменившим пойменные луга вдоль крупных рек на жилые застройки и поля, теперь приходится бороться со все более частыми и опасными наводнениями и прилагать колоссальные усилия для восстановления естественных прибрежных территорий“, – приводит пример Хельм, отмечая, что, к счастью, с этим в Эстонии все в порядке.