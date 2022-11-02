Малый бизнес стран Балтии продолжает поддерживать Украину

Опрос малых и средних предприятий (МСП), проведенный в третьем квартале этого года, показал, что через восемь месяцев после начала войны в их поведении не произошло существенных изменений. Из опрошенных предприятий Балтии 32% заявили, что жертвовали деньги или продукты питания благотворительным и неправительственным организациям. Это почти на два процента больше, чем во втором квартале этого года. 30% предприятий Эстонии и Латвии и 35% предприятий Литвы сделали пожертвования на благотворительность для Украины.

„Уровень поддержки остался практически прежним, что говорит о том, что люди не стали равнодушными к тому, что происходит в Украине. Малые и средние предприятия являются наиболее уязвимой частью бизнес-сообщества, и очень отрадно видеть, что спустя восемь месяцев после вторжения они все еще находят способы помогать Украине“, – сказал глава подразделения корпоративных банковских услуг Luminor Марьян Савченко.

38% малых и средних предприятий Балтии не видят негативного влияния войны в Украине на свой бизнес, а 35% видят. Ощущение негативного воздействия несколько возросло и достигло во втором квартале 32%. По сравнению с другими странами Балтии, эстонские предприятия чувствуют себя наименее пострадавшими от ситуации в Украине. 44% эстонских и только 29% литовских компаний заявили, что война в Украине не оказала на них негативного влияния.

Наблюдается небольшое снижение предоставления услуг и рабочих мест предприятиями тем, кто покинул Украину, что можно объяснить небольшим замедлением потока беженцев от войны. 13% МСП предлагают услуги беженцам (14% во втором квартале), и почти 13% предлагают беженцам работу (17% во втором квартале).

Почти 12% компаний предоставляют своим сотрудникам выходной день для волонтерской работы на благо Украины. В предыдущем квартале число таких компаний было на один процент меньше.

Опрос был проведен в конце сентября исследовательской компанией Norstat по заказу Luminor. В ходе исследования было опрошено 780 руководителей малых и средних предприятий в трех странах Балтии.