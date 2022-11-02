ВИДЕО | Безумный трюк: гонщик Nascar вышел в финал благодаря приему из видеоигры
Отчаянные времена требуют отчаянных мер. В плей-офф NASCAR Росс Честейн должен был обойти пятерых соперников на последнем круге. Чтобы достичь этой цели, он использовал трюк, которому научился, играя в видеоигры.
Честейну нужно было обогнать Дэнни Хэмлина на последнем круге. Росс Честейн предпринял невиданный доселе манёвр — он не стал замедляться перед последним поворотом и на полной скорости пошёл по дуге, цепляя стену. В результате скорость на выходе из поворота у него была намного выше, и на самой финишной линии ему всё-таки удалось обойти соперника.
„В детстве я много играл в NASCAR 2005 на GameCube. Там подобный трюк сходил с рук, но я не знал, сработает ли он в реальной жизни. В смысле, я делал это, когда мне было всего восемь лет! На последнем круге я спросил команду, нужен ли он нам. Оказалось, что да. Я не знал, кто тогда лидировал, поэтому просто сделал выбор — переключился на пятую передачу и, по сути, отпустил руль, когда врезался в стену“, — объяснил Честейн после гонки.
При этом он признался, что подобную технику можно было использовать только на последнем круге, так как такой „трюк“ довольно сильно портит гоночную машину.