СЕГОДНЯ | Лига чемпионов: решающий матч для „Шахтера“ и „Милана“

Украинский клуб „Шахтер“, завершает групповой этап игрой против немецкого клуба „РБ Лейпцига“, где будет решаться судьба путевки в 1/8 финала ЛЧ.

Благодаря ничья с „Селтиком“ в прошлом туре, донецкий „Шахтер“ сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но нужно обязательно обыгрывать „Лейпциг“ в Польше. Ничья или поражение украинского клуба будет означать, что весной „Шахтер“ будет играть в плей-офф Лиги Европы.

„Это будет трудный матч, но мы верим, что можем хорошо сыграть перед нашими болельщиками. Они помогут нам уверовать в то, что все возможно“, — сказал тренер „Шахтера“ Игор Йовичевич. „Лейпцигу“ для выхода в плей-офф достаточно и ничьей, а в случае поражения немецкого клуба, преимущество по личным встречам будет у „Шахтера“, который выиграл у „Лейпцига“ в первом круге 4:1.

Группа F: „Реал“ (10 очков), „РБ Лейпциг“ (9), „Шахтер“ (6), „Селтик“ (2)

Победителем группы Е стал „Челси“, а вот судьба второго места определится в игре „Милана“ с „РБ Зальцбургом“. Итальянскому чемпиону достаточно сыграть вничью, а иначе в 1/8 финала выйдут австрийцы. „Мы должны сделать все возможное, чтобы выиграть последний матч и выйти из группы“, — сказал тренер Стефано Пьоли.

Будущее „Зальцбурга“ в еврокубках также зависит от результата в параллельной игре между „Челси“ и загребским „Динамо“. Австрийцам важно, чтобы „Челси“ не проиграли дома и в таком случае „Зальцбург“ гарантирует себе место в плей-офф ЛЕ.

Группа Е: „Челси“ (10 очков), „Милан“ (7), „РБ Зальцбург“ (6), „Динамо“ Загреб (4)

Расписание матчей среды:

Группа Е:

„Челси“ – „Динамо“ Загреб 22:00

„Милан“ – „РБ Зальцбург“ 22:00

Группа F:

„Реал“ Мадрид – „Селтик“ 19:45

„Шахтер“ –“ РБ Лейпциг“ 19:45

Группа G:

„Манчестер Сити“ – „Севилья“ 22:00

„Копенгаген“ – „Боруссия Д“ 22:00

Группа H:

„Ювентус“ – „ПСЖ“ 22:00

„Маккаби“ Хайфа – „Бенфика“ 22:00