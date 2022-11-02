Лига чемпионов: „Шахтера“ вылетел в Лигу Европы, а „Милан“ впервые за 9 лет сыграет в плей-офф ЛЧ

Украинский клуб „Шахтер“, завершил групповой этап ЛЧ разгромным поражением от немецкого клуба „РБ Лейпцига“ (0:4). Гости вышли вперед уже на 10-й минуте, благодаря голу после добивания Кристофера Нкунку. На 50-й минуте Андре Силва удвоил преимущество гостей. На 62-й минуте Доминик Собослаи довел счет до разгромного. Точку в матче поставил Валерий Бондарь, который срезал мяч в собственные ворота.

В параллельном матче группы F мадридский „Реал“ разгромил шотландский „Селтик“ со счетом 5:1. Таким образом, „Реал“ и „РБ Лейпциг“ вышли в плей-офф ЛЧ. „Шахтер“ сыграет в плей-офф Лиги Европы, а „Селтик“ вылетел из еврокубков.

Группа F: „Реал“ (13 очков), „РБ Лейпциг“ (12), „Шахтер“ (6), „Селтик“ (2)

Победителем группы Е стал „Челси“, а вот судьба второго места решалась в матче „Милана“ против „РБ Зальцбурга“. Чемпион италии уверенно обыграл австралийского гранда (4:0) и вышел в плей-офф ЛЧ. Хозяева начали активно и уже на 14-й минуте открыли счет в матче счёт, благодаря голу нападающего Оливье Жиру. Во втором тайме „Милан“ забыл про гостеприимство и на 46-й минуте, благодаря усилиям боснийского полузащитника Раде Круниче удвоил преимущество м матче. Спустя 11 минут Жиру оформил дубль в матче, и счет стал 3:0. На последних минутах матча после голевой передачи Жиру, гол забил Жуниор Мессьяс.

„Милан“ сыграет в плей-офф Лиги чемпионов впервые с сезона-2013/14. В последний раз они играли в плей-офф ЛЧ в 2014 году. Тогда „Милан“ в первом же раунде уступил „Атлетико“ (0:1, 1:4).

В параллельной встрече группы Е, лондонский „Челси“ дома обыграл загребский „Динамо“ (2:1).

Группа Е: „Челси“ (13 очков), „Милан“ (10), „РБ Зальцбург“ (6), „Динамо“ Загреб (4)

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 7 ноября.

Результаты матчей среды:

Группа Е:

„Челси“ – „Динамо“ Загреб 2:1

Голы: 0:1 – 7 Петкович, 1:1 – 18 Стерлинг, 2:1 – 30 Закария

„Милан“ – „РБ Зальцбург“ 4:0

Голы: 1:0 – 14 Жиру, 2:0 – 46 Крунич, 3:0 – 57 Жиру, 4:0 – 90 Жуниор Мессиас

Группа F:

„Реал“ Мадрид – „Селтик“ 5:1