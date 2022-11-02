Лига чемпионов: „Шахтера“ вылетел в Лигу Европы, а „Милан“ впервые за 9 лет сыграет в плей-офф ЛЧ(1)
В среду состоялись заключительные матчи последнего тура группового раунда Лиги чемпионов и определились все участники плей-офф ЛЧ.
Украинский клуб „Шахтер“, завершил групповой этап ЛЧ разгромным поражением от немецкого клуба „РБ Лейпцига“ (0:4). Гости вышли вперед уже на 10-й минуте, благодаря голу после добивания Кристофера Нкунку. На 50-й минуте Андре Силва удвоил преимущество гостей. На 62-й минуте Доминик Собослаи довел счет до разгромного. Точку в матче поставил Валерий Бондарь, который срезал мяч в собственные ворота.
В параллельном матче группы F мадридский „Реал“ разгромил шотландский „Селтик“ со счетом 5:1. Таким образом, „Реал“ и „РБ Лейпциг“ вышли в плей-офф ЛЧ. „Шахтер“ сыграет в плей-офф Лиги Европы, а „Селтик“ вылетел из еврокубков.
Группа F: „Реал“ (13 очков), „РБ Лейпциг“ (12), „Шахтер“ (6), „Селтик“ (2)
Победителем группы Е стал „Челси“, а вот судьба второго места решалась в матче „Милана“ против „РБ Зальцбурга“. Чемпион италии уверенно обыграл австралийского гранда (4:0) и вышел в плей-офф ЛЧ. Хозяева начали активно и уже на 14-й минуте открыли счет в матче счёт, благодаря голу нападающего Оливье Жиру. Во втором тайме „Милан“ забыл про гостеприимство и на 46-й минуте, благодаря усилиям боснийского полузащитника Раде Круниче удвоил преимущество м матче. Спустя 11 минут Жиру оформил дубль в матче, и счет стал 3:0. На последних минутах матча после голевой передачи Жиру, гол забил Жуниор Мессьяс.
„Милан“ сыграет в плей-офф Лиги чемпионов впервые с сезона-2013/14. В последний раз они играли в плей-офф ЛЧ в 2014 году. Тогда „Милан“ в первом же раунде уступил „Атлетико“ (0:1, 1:4).
В параллельной встрече группы Е, лондонский „Челси“ дома обыграл загребский „Динамо“ (2:1).
Группа Е: „Челси“ (13 очков), „Милан“ (10), „РБ Зальцбург“ (6), „Динамо“ Загреб (4)
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 7 ноября.
Результаты матчей среды:
Группа Е:
„Челси“ – „Динамо“ Загреб 2:1
Голы: 0:1 – 7 Петкович, 1:1 – 18 Стерлинг, 2:1 – 30 Закария
„Милан“ – „РБ Зальцбург“ 4:0
Голы: 1:0 – 14 Жиру, 2:0 – 46 Крунич, 3:0 – 57 Жиру, 4:0 – 90 Жуниор Мессиас
Группа F:
„Реал“ Мадрид – „Селтик“ 5:1
Голы: 1:0 – 6, пенальти Модрич, 2:0 – 21, пенальти Родриго, 3:0 – 51 Асенсио, 4:0 – 61 Винисиус Жуниор, 5:0 – 71 Вальверде, 5:1 – 84 Жота
„Шахтер“ –“ РБ Лейпциг“ 0:4
Голы: 0:1 – 10 Нкунку, 0:2 – 50 Андре Силва, 0:3 – 62 Собослаи, 0:4 – 68, автогол Бондарь
Группа G:
„Манчестер Сити“ – „Севилья“ 3:1
Голы: 0:1 – 31 Рафа Мир, 1:1 – 52 Льюис, 2:1 – 73 Альварес, 3:1 – 83 Марез
„Копенгаген“ – „Боруссия Д“ 1:1
Голы: 0:1 – 23 Азар, 1:1 – 41 Харальдссон
Группа H:
„Ювентус“ – „ПСЖ“ 1:2
Голы: 0:1 – 13 Мбаппе, 1:1 – 39 Бонуччи, 1:2 – 69 Мендеш
„Маккаби“ Хайфа – „Бенфика“ 1:6
Голы: 0:1 – 20 Гонсалу Рамуш, 1:1 – 26, пенальти Шери, 1:2 – 59 Муса, 1:3 – 69 Гримальдо, 1:4 – 73 Рафа Силва, 1:5 – 88 Энрике Араужу, 1:6 – 90 Жоау Мариу