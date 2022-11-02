02.11.2022, 11:55
ФЕЛЬЕТОН | О бесплатной медицине замолвите слово(9)
ФОТО: | Delfi Meedia
Легко ли пробиться на прием к врачу, когда кругом огромные очереди и номерок к специалисту приходится порой ждать по несколько месяцев? А может лучше воспользоваться платным визитом, заплатив свои кровные? Колумнист RusDelfi Сергей Голубов с писательской фантазией и юмором рассуждает о перипетиях пациента, который как умеет - взаимодействует с системой здравоохранения в Эстонии.
Пандемия стихла. На горизонте появились другие проблемы. Медицинская тематика из „кареты“ снова превратилась в „тыкву“, и мы можем спокойно о ней поговорить. О медицине, не о тыкве. О тыкве сейчас и так все вокруг говорят.