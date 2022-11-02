ЧП и криминал
02.11.2022, 10:56

В Харьюмаа автобус сбил 13-летнюю девочку. Она в больнице с тяжелыми травмами

 
Delfi
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Вчера около 07:46 возле Кирику теэ, 11 в поселке Харкуярве в волости Харку в Харьюмаа произошла авария, в которой тяжело пострадала девочка.

По имеющимся данным, 63-летний мужчина на автобусе Iveco Bus Crossway при совершении поворота налево сбил 13-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Насколько известно Delfi, девочка получила тяжелые травмы и была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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