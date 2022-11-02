02.11.2022, 10:56
В Харьюмаа автобус сбил 13-летнюю девочку. Она в больнице с тяжелыми травмами
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера около 07:46 возле Кирику теэ, 11 в поселке Харкуярве в волости Харку в Харьюмаа произошла авария, в которой тяжело пострадала девочка.
По имеющимся данным, 63-летний мужчина на автобусе Iveco Bus Crossway при совершении поворота налево сбил 13-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Насколько известно Delfi, девочка получила тяжелые травмы и была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу.