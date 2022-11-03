Семейная медсестра: одно из самых недооцененных чувств среди пожилых людей - одиночество(1)
Семейная медсестра Мелита Вяльямяэ рассказала, с каким проблемами сталкиваются пожилые люди в Эстонии.
Какой вы видите жизнь пожилых людей дома?
Статистика случающихся дома падений меня не удивляет! До нас доходят случаи, не имеющие критических последствий, при которых никто скорую помощь не вызывает. Однако есть немало инцидентов, когда пожилой человек поранился, споткнулся обо что-то или ударился каким-то другим способом и, например, порезал ногу. При более длительной беседе с пожилыми пациентами выясняется, что это, к сожалению, не первый случай их падения. Они самостоятельно залечили прежние раны. Пожилые люди обращаются к нам именно потому, что у них, например, есть хронические сосудистые заболевания, и раны, полученные в результате спотыкания, которые плохо заживают.
Может быть, пожилой человек хочет справиться сам и как можно меньше беспокоить близких своими проблемами?
Да, это часто бывает так. Но такое отношение неправильно! Пожилые люди, которые живут очень близко к молодому поколению или по соседству со своими близкими, имеют меньше возможностей скрывать свои проблемы, и дети наблюдают за ними активнее. Но бывают и обратные ситуации, когда пожилой человек, живущий в полном одиночестве, попадает в крайне сложное положение и действительно вынужден обратиться к своим детям или внукам с просьбой о помощи. С одной стороны, пожилые, вероятно, думают, что у молодых и так полно своих забот, а с другой стороны, опасаются, что, если они будут слишком беспомощными, им придется переехать из своего дома. На обращение за помощью также влияют отношения между членами семьи. Чем ближе отношения, тем легче общаться друг с другом.
Что вы рекомендуете делать детям или внукам?
Я рекомендую детям спокойно поговорить с матерью, отцом, бабушкой или дедушкой, выяснить, как у них обстоят дела на самом деле, нужно ли что-то изменить в их доме, чтобы сделать его более комфортным для проживания. Люди очень сильно зависят от своих привычек, и иногда бывает крайне трудно что-то изменить дома. Приведу пример, если ковер пролежит на полу в одном и том же месте уже 20 лет, его практически невозможно переместить в другое место. Несмотря на то, что палец ноги пожилого человека цепляется каждый день за угол этого ковра. Кроме того, я советую проверить, ориентируется ли пожилой человек в схеме приема своих повседневных лекарств. В схеме лечения пожилых людей может быть много разных лекарств, и когда ее корректируют, пожилому человеку сложно понять, какая доза была увеличена или какое лекарство больше не нужно принимать вообще. Падения могут происходить и от того, что состояние здоровья просто дает сбои. Скорее, меньше тех, кто сразу же обращается к детям и взывает о помощи. Но существуют и обратные примеры — есть тот, кто зовет на помощь, но нет тех, кого звать на помощь, потому что близких просто нет.
Много ли таких пожилых людей?
Я не могу привести статистику, но такие люди, у которых нет близких или близкие живут, например, в другой стране, все же есть. Физическое расстояние разделяет, и пожилые боятся просить о помощи, поскольку не хотят беспокоить, ведь издалека все равно невозможно оказать помощь.
Интересная тенденция прослеживается в Ида-Вирумаа, где самое большое количество падений дома, на 100 000 человек – 249 случаев. Как вы думаете, что за этим может стоять?
Это может быть связано, например, с тем, что близкие люди переехали в другое место или вообще покинули Эстонию. Конечно, большую роль играет доступность медицинских услуг и финансовые возможности пожилого человека получить лечение.
Каковы ваши рекомендации для пожилых людей по поддержанию здоровья?
Если у пожилого человека нет хронических заболеваний, то очень важно ежедневно поддерживать свою физическую форму. Есть очень активные люди, но есть и такие, которые вообще не двигаются. Последним рекомендую хотя бы полчаса в день потратить на физическую активность с приятной нагрузкой. У нас также есть люди в возрасте 70+, жалующиеся на то, что не могут играть в теннис более двух часов и пробежать полный марафон. Последние должны смириться с тем, что должны прислушиваться к своему организму и при необходимости корректировать тренировочные нагрузки. У тех, кто привык двигаться, опорная система тела также привыкла к движению и поддержанию равновесия, а это является основой для предотвращения падений. Конечно, другие компоненты здорового образа жизни тоже имеют значение. Для пожилых людей с хроническими заболеваниями очень важно хотя бы раз в год посещать свою семейную медсестру, которая проверит состояние здоровья, опросит клиента, сделает анализ крови, оценит, насколько адекватным является текущее лечение, и при необходимости направит к семейному врачу. Также важно наличие прямой обратной связи от человека о том, как протекает его повседневная жизнь и как он себя чувствует. Самостоятельный контроль артериального давления и уровня глюкозы в крови дома должен быть естественным для людей с гипертонией и диабетом. Это позволит сразу определить, слишком ли высока или низка доза принимаемого от артериального давления или диабета лекарства. Питание также должно быть разнообразным. Пожилые люди, живущие в одиночестве, часто предпочитают экономить и питаться не так часто и не так полноценно, как следовало бы. Конечно, среди пожилых людей есть и те, кто переедает.
Каковы наиболее распространенные проблемы со здоровьем у пожилых людей?
Это сахарный диабет, гипертония, заболевания костей и суставов. Они могут в разной степени сделать пожилого человека неуклюжим. Конечно, также острота зрения и ее снижение. Затем нарушение равновесия, которое может быть последствием нескольких заболеваний. Можно сказать, что падение — это уже результат болезни или состояния здоровья. Часто человек не умеет адаптироваться к изменениям, происходящим в его здоровье. Он продолжает вести прежний образ жизни, не отказываясь от старых привычек, и пытается справляться самостоятельно, несмотря ни на что. Хотя он может остро нуждаться в переменах, которые помогли бы ему справиться с изменившимся здоровьем. Вплоть до осмотра жилища, чтобы убедиться в том, что вещи, которые постоянно были на одном и том же месте, могут по-прежнему оставаться там. Мобильность со временем меняется, и, возможно, расположенные высоко вещи становится трудно достать. Поэтому самые необходимые, повседневно используемые вещи следует положить в такое место, откуда пожилому человеку было бы их легко взять.
Важна ли для пожилого человека поддержка близких и нужно ли донести до него то, что ему уже не пятьдесят, а семьдесят, и он должен вести себя соответственно своему возрасту и вносить изменения в свою жизнь?
Конечно, возраст — не единственный фактор, много зависит от ранее упомянутых хронических заболеваний, а также от того, насколько хорошо они взяты под контроль. Однако, важно еще адаптироваться к изменившейся ситуации. Возможно, следует сосредоточиться не на том, что больше невозможно сделать, а на том, как можно продолжить заниматься максимально долго любимым делом при поддержке других лиц. Если человек пользуется роллатором, тростью или другими вспомогательными средствами, он должен знать, как это делать правильно. При использовании вспомогательных средств очень важно, какое напольное покрытие в доме, как расставлена мебель, насколько легко пожилой человек может пройти через дверные проемы или преодолеть пороги. Если необходимо пользоваться лестницей, как это сделать и безопасно ли это. Как сделать безопасными ванные комнаты и туалеты, где из-за скользких поверхностей чаще всего случаются падения. Люди не всегда способны продумать все наперед. Они считают, что полученное вспомогательное средство решит все проблемы. К сожалению, это не совсем так. Иногда это доходит до сознания только тогда, когда случается беда, или когда действительно не хватает сил, чтобы справиться со вспомогательным средством. Такие ситуации можно предотвратить заведомо, если осмотреть дом и продумать, какие изменения следует внести с целью обеспечения удобства быта. Поддержка близких очень важна! Например, для того, чтобы разобраться, какие вообще есть вспомогательные средства и какие из них наиболее подходят для данного пожилого человека.
Взаимосвязано ли психическое и физическое здоровье?
Да, это замкнутый круг, где одно зависит от другого, а другое от первого. Безусловно, изменения в физическом состоянии влияют на психическое здоровье человека. Я думаю, что одним из самых недооцененных чувств среди наших пожилых людей является одиночество. Есть два типа людей — одни грустные, которые замыкаются в себе и в своем доме, а другие стараются найти так называемый потайной путь, чтобы пережить свою печаль. Среди последних есть такие, которые, например, становятся постоянными посетителями врача, звонят по нескольку раз в неделю и хотят сдать все анализы, потому что им очень плохо. У них, как правило, все болезни под контролем, но они одиноки и нуждаются в общении. Проще говоря, им нужен контакт с другим человеком. Центр семейного врача часто является наиболее удобным способом для этого. Есть и такие пожилые люди, физическое здоровье которых достаточно хорошее, чтобы посещать досуговые мероприятия для пожилых, но по каким-то причинам они не хотят этого делать. Вспоминается один забавный случай, когда пожилая дама, оправдывая свое нежелание пойти на мероприятие, заявила, что терпеть не может стариков. Это было связано с тем, что ей трудно было справиться с собственным старением. Есть и такие пожилые, которые теряют спутника и остаются совсем одни. Вдвоем легче справиться, а одному все-таки крайне сложно. В таком случае очень сложно сделать первый шаг, выйти к людям и начать общаться. Из-за болезней и одиночества также часто возникает депрессия, которая, я думаю, у пожилых людей недостаточно диагностируется.
Даете ли вы советы пожилым людям, как одеваться?
Мы рекомендуем носить домашние тапочки не только для того, чтобы избежать скользкости, но и для того, чтобы обеспечить надлежащую поддержку и защиту ног. Например, если пожилой человек страдает диабетом, то любые крошки, попавшие ему дома под ноги, могут привести к образованию ран, которые у диабетиков очень плохо заживают. Поэтому нескользящая и поддерживающая обувь является первостепенно важной. Что касается одежды, то с мужчинами, пожалуй, проще, поскольку они носят брюки и рубашки. Дамы обычно носят дома платье, юбку или халат, и с таким нарядом нужно быть осторожной при передвижении, чтобы подол юбки не зацепился за мебель или не застрял где-нибудь. Также следует следить за тем, как надевать одежду. Например, при закостенелых пальцах или плохом зрении блузка с двадцатью крошечными пуговицами — не самый удобный выбор. Известно, что у пожилых людей больше проблем с равновесием, поэтому разумно одеваться сидя.