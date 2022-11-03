Семейная медсестра: одно из самых недооцененных чувств среди пожилых людей - одиночество

Если у пожилого человека нет хронических заболеваний, то очень важно ежедневно поддерживать свою физическую форму. Есть очень активные люди, но есть и такие, которые вообще не двигаются. Последним рекомендую хотя бы полчаса в день потратить на физическую активность с приятной нагрузкой. У нас также есть люди в возрасте 70+, жалующиеся на то, что не могут играть в теннис более двух часов и пробежать полный марафон. Последние должны смириться с тем, что должны прислушиваться к своему организму и при необходимости корректировать тренировочные нагрузки. У тех, кто привык двигаться, опорная система тела также привыкла к движению и поддержанию равновесия, а это является основой для предотвращения падений. Конечно, другие компоненты здорового образа жизни тоже имеют значение. Для пожилых людей с хроническими заболеваниями очень важно хотя бы раз в год посещать свою семейную медсестру, которая проверит состояние здоровья, опросит клиента, сделает анализ крови, оценит, насколько адекватным является текущее лечение, и при необходимости направит к семейному врачу. Также важно наличие прямой обратной связи от человека о том, как протекает его повседневная жизнь и как он себя чувствует. Самостоятельный контроль артериального давления и уровня глюкозы в крови дома должен быть естественным для людей с гипертонией и диабетом. Это позволит сразу определить, слишком ли высока или низка доза принимаемого от артериального давления или диабета лекарства. Питание также должно быть разнообразным. Пожилые люди, живущие в одиночестве, часто предпочитают экономить и питаться не так часто и не так полноценно, как следовало бы. Конечно, среди пожилых людей есть и те, кто переедает.