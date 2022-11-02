Скандал в гимнастике. Тренеры издевались над девушками, взвешивая по 15 раз в день. А те бегали за слабительным
Художественная гимнастика — это вид спорта, где очень часто можно встретиться с расстройствами пищевого поведения. Мало, кто признается, какие проблемы были во время выступлений. Итальянка Нина Коррадини в интервью La Repubblica рассказала о жестоком обращении тренеров и рпп.
После этой статьи в Италии начались разбирательства по делу, пишет Sport24.
„Помимо зала и личной комнаты, аптека была единственным местом, которое я посещала в течение последних двух лет“.
В аптеке она покупала слабительное, чтобы удовлетворять параметрам сборной. Но даже это не помогало, вставая на весы, Нина терпела оскорбления и унижения.
„Я помню тот день, когда нашла в себе силы уйти. Каждую минуту последних месяцев я провела, желая сбежать оттуда. Теперь я хочу защитить младших девочек: все должны знать реальность. До недавнего времени я постоянно плакала от воспоминаний, но сейчас могу рассказать всё без слез благодаря психологу, у которого уже год лечусь“
Нине было 15, когда она попала в сборную, восьмичасовые тренировки, а затем занятия до восьми вечера в частной школе. Первые два месяца прошли спокойно, а потом мир, который она идеализировала, рухнул:
„Для тренеров я была просто пешка, не было никаких человеческих отношений. Никто не спрашивал, как я себя чувствую“
Ее взвешивали каждый день вместе с другими сборницами в нижнем белье на глазах у всех и каждый день повторяли: „Позор, меньше ешь, как ты можешь смотреть на себя в зеркало?“
„Контроль проходил каждый раз после завтрака, я никогда не ела, разве что после взвешивания втайне. Взвешивалась я по 15 раз в день. Слабительное обезвоживало, и из-за того, что я не ела, у меня не было сил. Я заболела, в моем организме было недостаточно железа. Один раз я пришла на завтрак и упала в обморок, но меня отправили в зал, для них это было не оправдание пропускать тренировку“.
В 2021 году Нина покинула сборную после двух лет тренировок.
„Я никогда не говорила с родителями или подругами о своих проблемах. Конкуренция была высокая, я верила, что с ними все в порядке и чувствовала себя виноватой, что заболела. Отношения с тренером варьировались в зависимости от нашего веса, если ты был в рамках, к тебе относились по-другому.
Еда для меня превратилась в кошмар, я думала о последствиях употребления каждого продукта и жидкости. Я не знаю, знает ли федерация об этом, о контроле, скорее всего, да, а вот об унижениях вряд ли.
Сейчас мне сложно есть в присутствии людей, и я продолжаю бороться со своими призраками. Надеюсь, что это все поможет другим жертвам давления обрести голос“.
После публикации этой статьи свой ответ дала федерация гимнастики Италии:
„Федерация гимнастики Италии не терпит никаких злоупотреблений и всегда на стороне всех своих спортсменов. Гимнастика — это уважение к человеку, торжество таланта и благополучия. Были приняты меры для немедленного информирования федерального прокурора и сотрудника по охране о расследованиях и действиях, входящих в их компетенцию.
Федерация стремится улучшить как информацию, так и профилактику. Несколько месяцев назад начался пилотный проект, и был создан отдел по охране — с сотрудниками, обладающими особыми психологическими и юридическими навыками.
Всем гимнасткам, техническим специалистам и менеджерам предлагается выйти вперед, а всем, у кого есть информация, обращаться в FGI, что гарантирует конфиденциальность. Только все вместе мы можем противостоять этому невыносимому поведению и искоренить его из мира гимнастики, который силен, здоров и в котором нет места тем, кто не разделяет ценности спорта“.
Два года назад еще одна гимнастка Италии Анна Баста (чемпионка мира и Европы) рассказывала о своем опыте борьбы с РПП:
„Каждый прошел через то, что изменило его. В каждом искусстве скрывается часть глубоких страданий, за улыбкой сто поражений, за золотом мира — слезы, а за мечтой всегда боль. Именно это делает каждое достижение ценным. Я всегда сражалась с монстрами внутри, но когда вы осознаете, что больше не в состоянии заниматься своим искусством, вы находитесь в состоянии войны.
Завершение карьеры самый трудный выбор за всю мою жизнь. Я горжусь тем, что сделала, я бы ничего не изменила. И как бы больно это ни было… Это все того стоило.
Не плачь каждую ночь из-за страха перед своим телом, не переживай хотя бы одну паническую атаку сегодня. Ты найдешь свет, просто нужно пережить темный период. Не изолируй, не ненавидь себя и, пожалуйста, перестань причинять себе боль. Высоко поднятая голова. Все время“.
После официального ответа федерации появилась еще одна статья, как раз про Анну. Гимнастка прокомментировала, что сообщала в тот момент всему руководству о том, с чем столкнулась, но никто ничего не сделал.
„Я хорошо помню ночи, проведенные стоя, я дважды думала о самоубийстве. Один раз я не смогла, так как кто-то вошел в комнату, и я вздрогнула. Второй раз я была среди людей“.
Воспоминания взяты из старых чатов и переписок с мамой.
„В ушах крик тренера о моем теле, и по ночам мне снятся весы. Я знаю, что через два дня смогу вернуться к прежнему весу, но для этого нужно не прикасаться к еде два дня. Я хотела заниматься гимнастикой, но я не хотела страдать. Позднее у меня начались депрессии, я долгое время страдала паническими атаками.
Когда я начала об этом говорить, реакция была не у всех хорошая, с кем-то я перестала общаться, но я продолжаю об этом рассказывать для других девочек, которые с этим сталкиваются“.
Одно из сообщений маме в то время: „Мне жаль, что мое тело такое, я понимаю, что я дошла до точки, когда я не могу смотреть на себя в зеркало, я боюсь, что люди будут осуждать меня, я иду спать и молюсь, чтобы завтра быть счастливой“.
Мама пыталась успокоить дочь на расстоянии, но она не думала, что ситуация настолько серьезная. Сама Анна преуменьшала реальность. Родители осознали, что там было только после того, как Анна покинула сборную. Вернувшись домой, все увидели какие проблемы с едой у Анны, и она начала работу с психологом.