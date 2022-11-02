Скандал в гимнастике. Тренеры издевались над девушками, взвешивая по 15 раз в день. А те бегали за слабительным

После этой статьи в Италии начались разбирательства по делу, пишет Sport24.

„Помимо зала и личной комнаты, аптека была единственным местом, которое я посещала в течение последних двух лет“.

В аптеке она покупала слабительное, чтобы удовлетворять параметрам сборной. Но даже это не помогало, вставая на весы, Нина терпела оскорбления и унижения.

„Я помню тот день, когда нашла в себе силы уйти. Каждую минуту последних месяцев я провела, желая сбежать оттуда. Теперь я хочу защитить младших девочек: все должны знать реальность. До недавнего времени я постоянно плакала от воспоминаний, но сейчас могу рассказать всё без слез благодаря психологу, у которого уже год лечусь“

Нине было 15, когда она попала в сборную, восьмичасовые тренировки, а затем занятия до восьми вечера в частной школе. Первые два месяца прошли спокойно, а потом мир, который она идеализировала, рухнул:

„Для тренеров я была просто пешка, не было никаких человеческих отношений. Никто не спрашивал, как я себя чувствую“

Ее взвешивали каждый день вместе с другими сборницами в нижнем белье на глазах у всех и каждый день повторяли: „Позор, меньше ешь, как ты можешь смотреть на себя в зеркало?“

„Контроль проходил каждый раз после завтрака, я никогда не ела, разве что после взвешивания втайне. Взвешивалась я по 15 раз в день. Слабительное обезвоживало, и из-за того, что я не ела, у меня не было сил. Я заболела, в моем организме было недостаточно железа. Один раз я пришла на завтрак и упала в обморок, но меня отправили в зал, для них это было не оправдание пропускать тренировку“.

В 2021 году Нина покинула сборную после двух лет тренировок.

„Я никогда не говорила с родителями или подругами о своих проблемах. Конкуренция была высокая, я верила, что с ними все в порядке и чувствовала себя виноватой, что заболела. Отношения с тренером варьировались в зависимости от нашего веса, если ты был в рамках, к тебе относились по-другому.