Мария Шарапова рассказала о материнстве и дала самые важные советы

Шарапова 1 июля родила сына. В апреле она объявляла, что ждет ребенка от британского бизнесмена Александра Гилкса.

„Я действительно была готова к материнству, я мечтала об этом всю жизнь. У меня хорошие отношения с моей мамой, мы очень близки, я единственный ребенок. Поэтому я чувствовала, что готова иметь собственного ребенка и передавать свой опыт. Радостно наблюдать за тем, как растет этот маленький мальчик, хотя это все еще невероятно сложно, потому что я еще не во всем разобралась. Каждый день — это новый вызов. Всегда можно узнать что-то новое и о нем, и о себе. Это невероятно красиво, но и сложно“, — сказала Шарапова в интервью NewBeauty Magazine.

„Я думаю, быть собой — это лучший совет, который я могу дать ребенку. Я пыталась ему следовать и старалась никогда не притворяться кем-то, кем я не являюсь. Подлинность особенно актуальна в сегодняшнем обществе, где на нас обрушивается так много разного влияния, хорошего и плохого, побуждающего нас быть теми, кем мы не являемся. Важно помнить, кто вы есть, и говорить то, что вы хотите, а не то, что другие хотят от вас услышать. И продолжайте быть любопытными. Я думаю, что это два самых важных совета в жизни“, — добавила бывшая теннисистка.

Шараповой 35 лет. Она является победительницей пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде, серебряным призером Олимпиады 2012 года в Лондоне, обладательницей Кубка Федерации 2008 года. С 1995 года теннисистка проживает в США.

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