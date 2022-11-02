ВИДЕО | Сборная Австралии по футболу раскритиковала власти Катара

Сборная Австралии записала видео, в котором 16 футболистов обратились к властям арабской страны. Футболисты призвали Катар декриминализовать однополые отношения, а также призвали создать ресурсные центры для рабочих мигрантов.

Официальный отчет, опубликованный в прошлом году, уже показал, что рабочие-мигранты, прибывшие в Катар, жили в очень плохих условиях, а на стройках неоднократно случались смерти. У рабочих-мигрантов конфисковали паспорта и им запрещали покидать Катар. Кроме того, богатая нефтью страна не выплатила зарплату многим рабочим.

„Существуют универсальные ценности, которые должны определять футбол, – такие ценности, как уважение, достоинство, доверие и смелость. Когда мы представляем нашу страну, мы стремимся воплотить эти ценности“, — говорится в видео сборной Австралии.

„Мы узнали, что решение о проведении чемпионата мира в Катаре привело к страданиям и вреду для бесчисленного количества людей. Как игроки, мы полностью поддерживаем права ЛГБТИ+ людей, но в Катаре у людей нет свободы любить того, кого они хотят. Решить эти проблемы непросто, и у нас нет ответов на все вопросы. Решение должно включать создание ресурсного центра для мигрантов, эффективное средство правовой защиты для тех, кому было отказано в их правах, и декриминализацию всех однополых отношений.“, — говорит в видео австралийский полузащитник Джексон Ирвин.

„Эти люди — не просто цифры. Как и иммигранты в нашей стране, они обладают таким же мужеством и решимостью построить лучшую жизнь. Австралийские игроки надеются, что Катар предпримет шаги для улучшения условий для рабочих-мигрантов“, — говорится в видеообращении.

Sky News попросили организаторов ЧМ в Катаре прокомментировать сообщение австралийцев.