01.11.2022, 22:14
ВИДЕО | Обсуждение госбюджета в Рийгикогу: центристы внесли 40 предложений на сотни миллионов евро(1)
Фракция Консервативной народной партии (EKRЕ) решила ограничиться десятью сравнительно недорогими поправками.
А вот центристы внесли 40 предложений на сумму в несколько сотен миллионов евро, включая дополнительное повышение пенсий с 1 января следующего года.
„Мы предлагаем вместо запланированных 20 евро сделать 50, потому что инфляция сейчас очень быстро съедает этот прирост“, - сказал член фракции Центристской партии Дмитрий Дмитриев.
Обсуждение поправок в финансовой комиссии парламента начнется на следующей неделе.