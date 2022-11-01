Экономика
01.11.2022, 22:14

ВИДЕО | Обсуждение госбюджета в Рийгикогу: центристы внесли 40 предложений на сотни миллионов евро

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Рийгикогу. Иллюстративный снимок
Рийгикогу. Иллюстративный снимок
ФОТО: KARIN KALJULÄTE | MAALEHT/KARIN KALJULÄTE

Рийгикогу готовится ко второму чтению проекта государственного бюджета. Две парламентские фракции и три депутата внесли в общей сложности 56 поправок к проекту, передает rus.err.

Фракция Консервативной народной партии (EKRЕ) решила ограничиться десятью сравнительно недорогими поправками.

А вот центристы внесли 40 предложений на сумму в несколько сотен миллионов евро, включая дополнительное повышение пенсий с 1 января следующего года.

„Мы предлагаем вместо запланированных 20 евро сделать 50, потому что инфляция сейчас очень быстро съедает этот прирост“, - сказал член фракции Центристской партии Дмитрий Дмитриев.

Обсуждение поправок в финансовой комиссии парламента начнется на следующей неделе.

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